Odbojka

'Japonci iščejo navdih v ligi NBA'

Tokio, 23. 12. 2025 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Jan Kozamernik

Slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik se je na razmere na Japonskem, kjer nosi dres zasedbe Tokyo Great Bears, dobro privadil. S soprogo Urško sta ujela ritem z načinom življenja, azijska kuhinja jima je že od nekdaj blizu, privajanje na igranje japonske lige pa se nadaljuje.

Ko je Jan Kozamernik s Trentinom najprej osvojil Ligo prvakov, nato še naslov italijanskega prvaka, mnogi niso upali niti pomisliti, da se bo njegova zgodba na Apeninskem polotoku zaključila. Prej nadaljevala, morda pri kultni Modeni, ali pa mogočni Perugii, če že ne bo športne poti nadaljeval v dvorani Pala Trento. Srednji bloker slovenske izbrane vrste pa se je odločil za nekaj povsem drugega – selitev na Japonsko, k Tokyo Great Bears. Nekaj novega, povsem drugačnega, tudi način življenja ni primerljiv s standardi, s katerimi se je srečeval v Sloveniji, Italiji in na Poljskem. Deželah, v katerih je igral, pred selitvijo v Azijo. "Japonska mi ni bila povsem tuja. Z družino smo jo v preteklosti že obiskali, da Japonci obožujejo odbojko pa sem se prepričal, ko sem z reprezentanco igral na najrazličnejših turnirjih," je za 24ur.com povedal priljubljeni Koza, ki se je dogovoril za 3-letno sodelovanje z ambicioznim klubom.

Jan Kozamernik je s Tokyo Great Bears podpisal 3-letno pogodbo.
FOTO: osebni arhiv

Zasedbo dres katere nosita tudi poljski zvezdnik Bartosz Kurek in argentinski reprezentant Luciano Vicentin. A privajanje na nove razmere ni niti približno enostavno. Sploh, ker igrajo drugačno odbojko od tiste, ki jo gledalci spremljajo v najmočnejših evropskih ligah. "Nekaj česar sem si zelo želel. Govorimo o hitri igri, posledično morda napad malo šepa, ampak so pa akcije dolge. Posledično se razvija liga, zanimiva je zvezdnikom evropske odbojke, po drugi strani pa se tudi vodstvo lige zaveda, da je potrebno pravila prilagoditi do te mere, da bo še bolj zanimiva. Uvedli naj bi možnost, da so trije tuji odbojkarji hkrati na terenu. Sistem tekmovanja pa je vse bolj podoben tistemu v ligi NBA, saj je sezona dolga 44 tekem, poleg tega pa igramo tudi pokal," dodaja najboljši srednji bloker Lige narodov v iztekajočem se letu.

Obožuje japonsko hrano

Čeprav so ga ob prihodu v klub povprašali, ali bi si želel jesti bolj evropsko hrano, tisto kar je na krožniku, zanj ni predstavljalo težave. Od nekdaj se navdušuje nad sušijem, ramnom, še posebej rad ima govedino vagju.

Še ena stvar je drugačna, kot v Evropi, uporaba avtomobila. "Če nimaš zagotovljenega parkirišča, ne moreš kupiti avtomobila. Če ga imaš se pripravi na visoke cestnine in še višje cene parkiranja. Mislim, da je deset minut tri evre," pripoveduje Kozamernik, ki živi pet minut hoda od dvorane.

Misija japonski jezik se je začela

Ko je igral v Italiji je v popolnosti osvojil italijanski jezik, na Poljskem je bilo časa manj, a osnove jezika in sporazumevanje mu ni predstavljalo težav. Japonski jezik je druga zgodba, abeceda je drugačna, učenje je veliko bolj zahtevno. "Soigralci so me presenetili, kar nekaj jih govori angleško, tako, da je bilo sporazumevanje uvodoma relativno preprosto. Na voljo imamo še prevajalca, tako, da sporazumevanje ni težava. Je pa dejstvo, da si želim osvojiti japonski jezik."

A bolj, kot učenje jezika ga veseli odbojkarski napredek. Ta je bil tudi eden poglavitnih ciljev, da se je odločil za igranje v deželi vzhajajočega sonca. Sistem igranja dveh tekem zapored v prav toliko dneh mu ustreza, saj to pomeni, da ima za privajanje na naslednje izzive nato pet dni, da se v miru pripravi, a tudi da si telo odpočije pred naslednjimi izzivi.

odbojka jan kozamernik tokyo great bears slovenski reprezentant

Reprezentantke odbojke sede do novega priznanja

