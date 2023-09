Jan Kozamernik: Nastop na OI bi bil vrhunec generacije

"V minulih dneh smo imeli dovolj časa, da potegnemo črto pod evropsko prvenstvo. Občutki so še vedno zelo močni in pozitivni. Zelo pomembno nam je bilo veliko tekmovanje zaključiti z zmago, zato vse od zmage nad Francozi ponavljamo, da je ta bronasta medalja enaka zlatu. Nekaj malega časa smo namenili tudi našim družinam in zdaj smo z mislimi že usmerjeni k naslednjemu cilju - kvalifikacijam za olimpijske igre v Parizu," je dobro razpoloženi Jan Kozamernik uvodoma zaupal našemu novinarskemu kolegu Tadeju Vidrihu.

Kljub dejstvu, da so se naši izjemno uspešni odbojkarji iz Rima vrnili z bronastimi kolajnami okoli vratu - z minulih treh evropskih prvenstev med letoma 2015 in 2021 so se v domovino vračali z medaljami srebrnega leska -, je pomembnost slednje za tokratnega sogovornika (celo) večja.