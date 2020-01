Brez evforije v Berlinu, Giuliani in varovanci zadovoljni z obrambo

"Da, da, tekma mi je bila zelo všeč. Prva tekma za nas, ki ni nikoli lahka. Zelo dobro smo začeli ta turnir, še posebej v obrambi. In to mi je všeč, res mi je všeč,"je v uradni izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal selektor Alberto Giuliani. Ta je videl tri izenačene nize, ki so zdaj na obračunih Slovencev z Belgijci že stalnica, a se je vse skupaj na otvoritvi kvalifikacijskega turnirja v Berlinu razpletlo sanjsko za evropske podprvake.

"Vedeli smo, da bo tista prva najtežja, tako je vedno, ko je potrebno začeti turnir,"je povedal Alen Pajenk. "Tudi Belgijci so danes (v nedeljo, op. a.) pokazali, da želijo to vstopnico za olimpijske igre in, normalno, borba z obeh strani. Moramo pohvaliti celo ekipo, da je bila res borbena, predvsem v obrambi, kjer nam je padlo res malo žog. Ja, mogoče je bilo na koncu dveh setov več zbranosti pri nas, mogoče tudi malo sreče, ampak ja ... Čestitam celi ekipi."

'Borbamo do konca'

Še en izmed junakov letošnjega EuroVolleyja v Ljubljani in Parizu, Klemen Čebulj, je priznal, da se s soigralci še "lovi", a da ga veseli, da lahko slovenska izbrana vrsta kljub ne najboljši predstavi vseeno iztrži zmago.

"Lepo je bilo spet stopiti skupaj na uradno tekmo. Moramo se še ujeti, ni še tisti pravi 'feeling', a mislim, da smo s to tekmo dokazali, da 'borbamo' do konca, tudi če nismo tisti pravi na terenu,"je dejal Čebulj. "Videli smo po našem obnašanju v obrambi, kako smo garali, nismo pustili nobene žoge na tla. Mislim, da je to zelo, zelo pomembna karakteristika, ki se je bomo morali držati skozi celotno prvenstvo tu v Berlinu," je še dodal, medtem ko je Jan Kozamernikizpostavil, da bo moral s soigralci v prihodnjih dneh zmanjšati število napak.

Tekmo bi lahko odločili že prej

"Načeloma je bila kar lepa tekma, no. Res je, da je bil začetek z naše strani kar dober, ampak vseeno mislim, da imamo še kar nekaj prostora za napredek, sploh v tistih ključnih momentih bi lahko mogoče odigrali malce bolj sigurno, naredili kakšno napako manj v vsakem setu in dejansko tekmo že zelo prej pripeljali do konca. Jaz sem sicer zadovoljen, a mislim, da moramo za naslednje tekme še vedno dvigniti nivo,"je še povedal Kozamernik.

V "slovenski" skupini A je ponedeljek rezerviran za obračun Nemčije z Belgijo. Domačini, ki jih vodi nekdanji selektor slovenske članske ekipe Alberto Giuliani, so v prvem krogu prav tako s 3:0 odpravili Češko in s Slovenci zasedajo vrh lestvice, kjer prvi mesti zagotavljata napredovanje. V skupini B, s katero se bo križala skupina A, trenutno vodi Francija, ki je s 3:0 premagala evropsko prvakinjo Srbijo, medtem ko se bodo šele v ponedeljek na prvem obračunu skupine udarili še Bolgari in Nizozemci.