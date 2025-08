Kozamernik uvrščen v idelano postavo letošnjega VNL-a

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Jan Kozamernik je bil po koncu letošnje Lige narodov uvrščen v idealno postavo turnirja. To pomeni, da je bil izbran za najboljšega blokerja letošnje izvedbe. Slovenci se sicer vračajo domov brez medalje, saj so končali na nehvaležnem četrtem mestu, a prav Kozamernik je po turnirju poudaril, da je izjemno ponosen na mlado ekipo in vse, kar ji je uspelo doseči.

Po odličnih predstavah, ki so jih Slovenci nizali na letošnjem turnirju Lige narodov, so sedaj dobili še eno potrditev. Jan Kozamernik je postal najboljši bloker turnirja. FOTO: OZS icon-expand

Slovenska odbojkarska reprezentanca je letošnjo izvedbo Lige narodov končala na četrtem mestu. Po senzacionalni zmagi nad Francijo v četrtfinalu so bili v polfinalu premočni Italijani, v tekmi za tretje mesto pa so morali Slovenci priznati premoč še Braziliji. Kljub razočaranju ob koncu turnirja pa je lahko slovenska izbrana vrsta zadovoljna z doseženim. Pred začetkom reprezentančne sezone jih nihče ni pričakoval tako visoko, zdaj pa so dokazali, da kljub menjavi generacij še vedno sodijo v svetovni vrh. Po koncu turnirja Slovenija na svetovni lestvici zaseda odlično sedmo mesto.

Jan Kozamernik se je po koncu turnirja dotaknil tudi prihodnosti, ki je – kot kaže – več kot svetla: "Ostajam zelo pozitiven, saj verjamem, da je ta turnir lep dokaz, da je ta generacija, ti fantje, ki smo stali na igrišču, konkurenčna svetovnemu vrhu. Seveda nas čaka še veliko dela. Moramo postati še bolj zanesljivi in zbrani v trenutkih, ki odločajo tekme. Pred nami je še veliko pomembnih tekem in prepričan sem, da bomo takrat še bolje pripravljeni – in jih znali tudi zmagati."

