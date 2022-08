Kozamernik: Po sanjskem scenariju si v finalu želim zaigrati proti Poljakom

Slovenija bo v soorganizaciji s Poljsko gostila letošnje svetovno prvenstvo v odbojki. V Stožicah nas čakajo kar štiri tekme na dan, Slovenci se bodo prvič pomerili že 26. avgusta, ko se prvenstvo začne, njihov nasprotnik pa bo reprezentanca Kameruna. Da se že vsi veselijo in nestrpno odštevajo dneve do začetka odbojkarskega spektakla, ko bomo gostili najboljše reprezentance sveta, pove tudi Jan Kozamernik. "Da bi bilo kaj drugače zadnjih 10 dni do prvenstva, kot je bilo do sedaj, mislim, da ne. Ne smemo preveč spreminjati, največ se moramo koncentrirati na nas, poskusiti izpiliti to formo do vrhunca, in takrat ko bodo prišle pomembne tekme, da imamo že nek zadovoljiv nivo igre, potem pa vsako tekmo sproti ta nivo še dvigovati. To se ponavadi dogaja skozi prvenstvo, tako da mislim, da je do svetovnega potrebno priti na tisti nivo, na katerem smo bili že v preteklosti, potem pa skupaj s publiko nekako dvigovati vso to evforijo in prikazovati vedno boljše in boljše predstave."

Vsekakor si tudi navijači, ki so že na evropskem prvenstvu leta 2019 dokazali, da je navijaška evforija nekaj, kar nam, Slovencem, še posebej ni tuje, želijo, da bi lahko naše fante spremljali in spodbujali čim dlje. Če bi lahko izbirali, bi si želeli naše fante videti v velikem finalu, ki ga bodo gostile poljske Katovice. "Poljake," pove Jan, ko ga vprašamo, koga bi si želel za nasprotnika v sanjskem scenariju, ko bi Slovenija ponovno zaigrala v velikem finalu. "Ja, ne vem, vedno smo proti njim imeli takšne markantne tekme in proti njim je vedno dobro igrati, zdaj še osebno igram na Poljskem, tako da igrati proti njim takšno veliko tekmo, bi mi veliko pomenilo, sploh če bi zmagali. Poljsko smo premagali v polfinalni tekmi lanskega evropskega prvenstva, in ja, tudi takrat se je tekma igrala ravno v Katovicah." Morda pa se njegova želja uresniči in nas ponovno čaka tekma, ki tudi tistih, ki jim odbojka ni ravno pri srcu, ne pusti ravnodušnih.

V nadaljevanju beseda seveda nanese na novega selektorja. Gheorghe Gianni Cretu je pred zelo pomembno misijo. Reprezentanco je prevzel vsega 18 dni pred domačim prvenstvom, toda želje in cilji zaradi tega niso nič manjši: "Spremenilo se je veliko stvari, selektor je drugačen, kot je bil prejšnji, ima drugačno energijo in tudi sam je zelo motiviran, prvič dela s tako resno reprezentanco, z resnimi cilji in je to pokazal že od samega začetka. Nekako sem vesel, da je prinesel to novo svežino, ta neka t. i. šok terapija se dejansko zaenkrat zelo obnese. Treniramo dobro, naš nivo igre smo že veliko izboljšali v primerjavi s prej, tako da zaenkrat same pozitivne stvari."

Da bi se dobra energija in forma le stopnjevali, si želijo tako odbojkarji kot navijači. Vse skupaj bomo zelo potrebovali, že v drugem obračunu nas čakajo aktualni olimpijski prvaki in zmagovalci elitne lige narodov Francozi. Jan misli, da gre za eno izmed najmočnejših ekip. Poleg tega je spregovoril še o ostalih reprezentancah, ki so po njegovem mnenju v najožjem krogu favoriti. "Mislim, da so Francozi zelo močna ekipa, tako da bo zares poseben čar, da igramo z njimi že v skupini. Drugače pa Italijani, Poljaki, to so zares same fenomenalne ekipe. Dejansko mislim, da te tri reprezentance, pa še Američani mogoče, ki so že v svetovni ligi pokazali res zadovoljive predstave. Tako da mislim, da je to vse, bomo pa seveda videli, kaj nam bo prvenstvo prineslo in kdo bo na koncu zmagovalec."