Jani Kovačič: Reprezentanti ostajajo, motivacija pred svetovnim prvenstvom je velika

Slovenski odbojkarji so si na letošnjem evropskem prvenstvu, ki so ga gostile Češka, Poljska, Estonija in Finska, priigrali odlično srebrno medaljo, ki se je za številne odbojkarske privržence lesketala zlato. Prihodnje leto jih čaka nova naloga, kajti v Rusiji se bo odvijalo svetovno prvenstvo. Glede na odlične rezultate v ligi narodov, ki so jih letos nanizali v italijanskem Riminiju, so pričakovanja in želje vsekakor velike. Kako je vse trenutke doživljal in kakšna so pričakovanja za naprej, smo se pogovarjali z liberom slovenske reprezentance Janijem Kovačičem.

Jani Kovačič je svojo odbojkarsko pot začel v domačem klubu Salonit Anhovo iz Kanala, kjer je med leti 2009 in 2014 pridobil potrebne veščine, na katerih je zgradil zavidljivo odbojkarsko kariero. Zaenkrat o vrnitvi v domači klub ne razmišlja, saj je še prezgodaj, toda možnosti si ne zapira. Vsekakor je njegova največja želja, da bi še lep čas igral na vrhunskem nivoju.

icon-expand Jani Kovačič v domačem Kanalu FOTO: 24ur.com

Srebrni slovenski odbojkar si je v času, ko je epidemija novega koronavirusa najbolj zarezala v naša življenja, kruh služil v tujini, natančneje v italijanski Ravenni, območju, ki je bilo zaradi virusa zelo prizadeto. Bil je eden izmed ključnih članov ekipe Consar Ravenna. Reprezentančni igralec se je v letošnji sezoni preselil na klop slovenskega kluba ACH Volley (kjer je igral med leti 2016-2019), ki bo poskušal ponovno osvojiti prvenstvo in v Ljubljano vrniti naslov državnih prvakov. V veliko pomoč jim bo zagotovo tudi nova okrepitev. Kako je bilo igrati v Italiji? "V Italiji je bilo super, tam sem bil dve leti, odlično sem delal s trenerjem – imeli smo tudi odlične rezultate, tako da – boljše si sploh ne bi mogel želeti, kar se tiče samega igranja odbojke. Težave so se pojavile drugje, ko je svet zajela pandemija, ki tudi meni ni prizanesla." Je bil to glavni razlog, da ste se odločili za prihod v Slovenijo? "To je bil eden glavnih razlogov za odločitev, da zapustim Italijo in pridem nazaj – v tistem trenutku je bila to iz vseh vidikov najprimernejša odločitev. Med korono je bilo življenje v Italiji drugačno – v prvem letu je bilo večino časa vse zaprto, drugo leto pa se je stanje le nekoliko normaliziralo in življenje je postalo lažje." "Dejstvo je, da je koronska situacija vplivala na vse vidike igranja v tujini, posledično tudi na finance. Poleg tega je veliko vlogo odigrala tudi moja družina – v Italiji sem bil večino časa sam, zaradi vseh omejitev in karantene pa je bilo skupno bivanje večkrat onemogočeno."

icon-expand Jani Kovačič v dresu italijanske Ravenne

Kovačič je podpisal triletno pogodbo z ljubljanskim klubom. Koronske okoliščine so vsekakor vplivale na številne športnike in tudi sam je mnenja, da odločitve, ki so jih sprejemali v tistem obdobju, vsekakor niso bile lahke. Doda tudi, da kljub vsem prednostim, ki jih ima domača država, tujino vseeno pogreša. "Za ekipo ACH sem se odločil ravno zaradi vseh teh vidikov in predvsem enostavnejšega življenja v domači Sloveniji."

icon-expand Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Jani Kovačič, Dejan Vinčić in Tonček Štern FOTO: CEV

EVROPSKO PRVENSTVO Zanj se pot na evropskem prvenstvu ni začela bleščeče, namreč bil je pozitiven na novi koronavirus, kar je ekipo prikrajšalo za nekaj pripravljalnih tekem. Ali je to vplivalo na nekoliko slabši začetek prvenstva, pa odgovarja, da je resda na začetku forma igralcev nekoliko nihala, a dodaja, da so tudi na ostalih prvenstvih potrebovali nekaj več časa, da so se dobro uigrali kot ekipa. Ko se kasneje sestavijo, pa odigrajo najboljše, kot znajo in rezultati so vsekakor vidni. Tretja srebrna medalja, znova poraz v velikem finalu, kako ste to sprejeli? "Po končanem evropskem prvenstvu in porazu v finalu proti Italijanom vsekakor ne morem reči, da smo bili zadovoljni. Vemo, da smo imeli svojo priložnost, ki je žal nismo izkoristili. Mislim, da je bilo kar veliko razočaranje, kajti ponovno smo bili tako blizu , a nam je zmanjkalo tisto malo. Italijani so si vsekakor zaslužili zmago, če si je kdo zaslužil naslov, so to Italijani. Njim zelo privoščim to zlato medaljo. Čeprav smo bili po dobrem začetku že skoraj prepričani, da lahko zmagamo, smo videli, kakšno razliko lahko naredi samo en igralec na nasprotni strani." Kakšne načrte ima reprezentanca za prihodnje? "Motivacija je velika. Prihodnje leto nas čaka svetovno prvenstvo, ekipa se ne bo bistveno spremenila, nihče od igralcev se naj ne bi poslovil. Imamo veliko priložnost, da ustvarimo še en odličen rezultat. Vemo pa, da naloga vsekakor ne bo enostavna, za razliko od evropskega prvenstva so tukaj še dodatne, močnejše ekipe. Zelo bo težko, toda mislim, da imamo dovolj motivacije, da tudi na svetovnem prvenstvu poskušamo doseči dober rezultat."

icon-expand Tine Urnaut, Jani Kovačič, Alberto Giuliani FOTO: Damjan Žibert

Dobra popotnica prihajajočega turnirja bodo poleg vnovične srebrne medalje tudi odlični rezultati v letošnji ligi narodov - in ravno zaradi tega si ne zapirajo možnosti do lepe uvrstitve na prihajajočem turnirju. Govora je tudi o morebitni novi medalji, zadeva vsekakor ni nemogoča: "Zavedamo se, da bo vsaka tekma na nož." Zaenkrat ostaja še odprto vprašanje, ali bo reprezentanco še vedno vodil Alberto Giuliani. "Za zdaj o tem ni še nikakršnih podrobnosti, dejstvo pa je, da je reprezentanca pod njegovim vodstvom odlično delovala." Da je odlično delovala, je zagotovo pripomoglo tudi dobro vzdušje med igralci in kemija, ki je vsekakor vidna tudi na zunaj. Kdo je po vašem mnenju najbolj zabaven člen reprezentance in s kom se najbolje razumete? "Zagotovo je to Dejan Vinčić. Smeh. Z vsemi se razumem odlično, toda najbolje s sostanovalcem Tinetom Urnautom." Sta s Tinetom sostanovalca že vso reprezentančno kariero? "Ne. Pred tem sva si sobo delila z Vinčićem, Tine pa z Mitjem Gasparinijem – slednji je v letošnjem letu sklenil reprezentančno pot. Kasneje smo se pametno odločili, da stvari obrnemo, kajti s Tinetom sva rada ponočevala ob igranju igric, kar pa je najine sostanovalce včasih zmotilo. (Smeh.) Mislim, da je bila to prava odločitev."

icon-expand Slovenski odbojkarji na sprejemu na Kongresnem trgu FOTO: Aljoša Kravanja

Naši odbojkarji so vajeni bučne podpore slovenskih navijačev tudi, ko gre za nastope v tujini. Leta 2015 jih je na tamkajšnjem evropskem prvenstvu, ki se je odvijalo v Bolgariji, spodbujala množica privržencev, ravno tako v Franciji leta 2019. Navijači so se izkazali tudi na Poljskem. Jani meni, da so slovenski navijači nekaj najlepšega, kar se ti na tako pomembnih tekmah lahko zgodi. "Ta navijaški vidik je zelo pomemben, veš, da ti nekdo stoji ob strani tudi v tujini, ne samo na domačem prizorišču." Prihajajoče svetovno prvenstvo se bo odvijalo v Rusiji, ki je od nas precej oddaljena, a vsekakor lahko upamo, da bo tudi tam moč opaziti slovenske zastave.