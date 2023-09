Jani Kovačič: V tej skupini, kot smo videli, ni nikogar za podcenjevati

"Že jutri nas čaka tekma s Španci, ki so uvodni obračun z Bolgari odigrali odlično in jih zasluženo tudi premagali. So zelo živahna ekipa, ki igra na krilih svojega značilnega temperamenta. Bolgari so omenjeno tekmo začeli nekoliko v krču, toda Špancem je treba čestitati za zasluženo zmago. V tej skupini, kot smo videli, ni nikogar za podcenjevati. Tokrat nas je morda res nekoliko presenetilo, da Finci niso bili tisti pravi, kajti pričakovali smo veliko težjo tekmo. Ampak dobro, seveda je to bolje za nas - psihično in fizično –, da se je ta tekma tako hitro končala," je ponovil Kovačič in na koncu nekaj besed namenil tudi prijetni navijaški kulisi v dvorani kulture in športa v Varni.

"Kar se tiče finskih navijačev, so bili glasni, a tudi naši navijači niso bili nič slabši. Ko si na igrišču, si z mislimi popolnoma v tekmi, tako da zunanje dejavnike nekako skušaš odmisliti. Če pa že slišiš navijaške vzklike, so tisti od tvojih navijačev. Veliko lažje je igrati v lepo obiskani dvorani kot pa, da so sedeži v njej prazni. To je lepo videti. Ne smemo pa pozabiti, da so bili tudi tokrat slovenski navijači naš sedmi igralec. Upam, da bomo šli z njihovo pomočjo do konca," je dodal Kovačič.