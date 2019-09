Jani Kovačič: Zanima nas zgolj zlata medalja

Pred slovensko odbojkarsko izbrano vrsto je le še sklepno dejanje 31. evropskega prvenstva. V nedeljo se bodo izbranci italijanskega strokovnjaka Alberta Giulianija v svojem drugem velikem finalu na prvenstvih stare celine pomerili z zmagovalcem nocojšnjega polfinala med Francijo in Srbijo (prenos na Kanalu A in Voyo ob 17.00).



Kot poudarjajo v našem taboru, se ne obremenjujejo z imenom nasprotnika; kdorkoli bo že to, je cilj sijajnih slovenskih reprezentantov jasen - vrniti se iz Pariza z zlatimi kolajnami okrog vratu. "V zadnjih štirih mesecih smo marsikaj pretrpeli, a bili ves čas ponižni, delovni in pogumni. Tudi po malce slabših predstavah proti Rusiji in Severni Makedoniji v skupinskem delu nismo obupali, saj se zavedamo lastnih zmožnosti in moči ekipnega duha, ki to reprezentanco krasi že vrsto let," je po veličastni predstavi proti Poljski povedal prosti igralec slovenske odbojkarske izbrane vrste Jani Kovačič, ki svojo vlogo na letošnjem EuroVolleyju opravlja z odliko.