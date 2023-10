Klemen Čebulj: Že sedaj smo visoko motivirani za prihodnje leto

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po napornih petih mesecih reprezentančne akcije v nedeljo v Tokiu odigrala svojo zadnjo tekmo v letošnjem letu. Zmaga nad reprezentanco Srbije z rezultatom 3:0, je kljub razočaranju v naših vrstah fantom privabila nasmeške na obraz: "Zelo smo veseli, da smo danes premagali Srbijo, vemo, da znamo odigrati boljše, tudi danes bi lahko. Naši tekmeci danes niso bili na takem nivoju kot Japonci in Američani. Zelo smo veseli, da smo zmagali, da smo se še malo bolj oddaljili od Srbov v boju za vozovnico za Pariz. Celo poletje je bilo zelo naporno, pet mesecev smo bili skupaj. Bilo je zelo malo trenutkov, ko smo res padli, tako da smo mentalno držali skupaj od prvega do zadnjega dne in če potegnemo črto skozi celotno poletje, smo lahko zelo zadovoljni," po tekmi pove Jani Kovačič.

Razpravljati o tem koliko truda in odrekanja je potrebnega za igro na takšnem nivoju ni smiselno. Odbojkarji so celotno poletje preživeli skupaj, časa za počitek ni bilo: "Zdaj pa res lahko rečemo, da je konec tega dolgega poletja, konec dolgih petih mesecev, ki smo jih preživeli skupaj. Lahko smo konec koncev zelo zadovoljni, tudi, če se na žalost nismo uvrstili na olimpijske igre. Vsekakor imamo medaljo z evropskega prvenstva in moramo biti zelo ponosni na to. Danes je bila tudi zadnja tekma na tem turnirju in tega poletja, zelo lepo je bilo zaključiti z zmago. Vsekakor pa še imamo možnosti za nastop na olimpijskih igrah. Drugo leto bo zelo pomembna liga narodov, tako da smo zelo motivirani. Tudi, če je zdaj šele konec vsega, smo že zdaj zelo motivirani za naslednje leto. Z nestrpnostjo pričakujemo, da se bomo s skupnimi močmi uvrstili na tako želene olimpijske igre," pa pove Klemen Čebulj.