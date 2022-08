PRENOS V ŽIVO: Janković in Ropret o zadnjih pripravah na svetovno prvenstvo v odbojki

Za konec je predsednik zveze ljubitelje odbojke povabil v Stožice. Slovenske reprezentante je označil za skupino "srčnih fantov". Nekateri od njih za Slovenijo igrajo že 18 let in vsa poletja posvečajo reprezentanci. "Zaslužijo si podporo vseh nas."

Slovenski odbojkarji so sicer v zaključnem delu priprav na prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska, že odigrali dve pripravljalni tekmi. Proti Egiptu so v petek slavili s 3:0 v nizih, proti Turkom pa so naslednji dan oddali niz in zmagali s 3:1.

Slovenci bodo nastope na SP začeli s petkovim večernim obračunom s Kamerunom. Spektakel iz Stožic bomo prenašali na POP TV, Kanalu A in VOYO.