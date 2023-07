Japonci za polfinale povsem nadigrali nemočno Slovenijo

Japonska, druga reprezentanca rednega dela, je pokazala zelo dobro predstavo. Blestela je predvsem v obrambi, s katero je ustavila glavne slovenske napadalce. Slovencem ni šlo ne v napadu ne pri servisu, s tem pa niso mogli preprečiti hitre japonske igre. Svojo priložnost, ki bi lahko tehtnico nagnila na njihovo stran, so imeli evropski podprvaki v prvem nizu, ko so zapravili zaključno žogo. Potem pa so popustili, pomagale niso niti menjave, tako da so Japonci, pri katerih je blestel Yuki Ishikawa, dosegel je 27 točk, zasluženo prišli do zmage.

Japonci so že na začetku tekme pokazali, da bodo trd oreh. Po dobrih servisih prvega zvezdnika Ishikawe so povedli z 9:6, a Slovenci so hitro vzpostavili ravnotežje in celo prišli v vodstvo. A odlepiti se jim ni uspelo, predvsem po zaslugi japonske obrambe, ki je nekajkrat reševala nemogoče žoge. Tako je bil niz izenačen vse do končnice, v kateri so Azijci prišli do vodstva s 23:21. Toda vstop v igro Žige Šterna je prinesel preobrat, s tremi odličnimi servisi je omogočil dve zaporedni točki Alena Pajenka in zaključno žogo. A Slovenci je niso izkoristili, tekmec je namreč z odlično obrambo odgovoril s tremi zaporednimi točkami, ki so pomenile vodstvo 1:0.