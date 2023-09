Jasmin Čuturić: Pred tekmo s Turčijo nisem tako razmišljal!

Poljaki so, tako kot slovenska izbrana vrsta, na letošnjem evropskem prvenstvu še brez praske. Zmagali so prav vseh sedem tekem. Po osmem obračunu prvenstva stare celine pa bo znan odgovor na vprašanje, kdo se bo v soboto boril za bronasto medaljo, kdo bo imel možnost boja za naslov evropskega prvaka. Slovenci so bili finalisti v Parizu (turnir se je začel v Sloveniji) in Katovicah (turnir se je za Slovenijo začel v Ostravi).

A tisto je zgodovina. Nekdanji slovenski reprezentant Jasmin Čuturić pa poudarja, da je ključno pozabiti vse, kar se je na tekmah Poljske in Slovenije zgodilo do danes. Gre za nov dan in novo zgodbo. Obenem, sploh po videnem na obračunu Slovenije in Turčije, ni zanemarljivo dejstvo, kako dobro selektor Gheorghe Cretu pozna nosilce igre Poljakov. Aleksander Sliwka, Lukas Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Norbert Huber in Marcin Janusz so bili nosilci igre ZAKSE, ki jo je romunski strateg popeljal do naslova poljskih prvakov in zmagovalcev Lige prvakov.