Josifov: Ni posebnega recepta za zmago nad Slovenijo

"Ne verjamem, da obstaja poseben recept za zmago. Pomembno je, da najdemo rešitev za njihov močen servis, saj imajo kar nekaj igralcev z močnim servisom. Zato je to pomembno, nato pa moramo zaustaviti njihove napadalce, Seveda pa je zelo pomembno, da mi odigramo dobro v obrambi in napadu," je priznal v Omurtagu rojen srednji bloker, ki si kruh sicer služi v Italiji pri klubu Vero Volley Monza.

Bolgari so v skupini A trikrat zmagali in dvakrat izgubili - obakrat proti favoriziranima reprezentancama Francije in Italije. A proti Italijanom so Bolgari pustili dober vtis, vzeli so jim niz. Tudi sicer so visoko na CEV lestvici, saj zasedajo šesto mesto, Slovenci pa osmo.