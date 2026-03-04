Naslovnica
Odbojka

K oranžnim zmajem prihaja zvezdniški Fenerbahče: 'Na prvi tekmi jim želimo prekrižati načrte'

Ljubljana, 04. 03. 2026 11.25 pred 35 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. M.F.
ACH Volley

Po tem, ko so se aktualni slovenski odbojkarski prvaki v nadvse močni konkurenci skupinskega dela lige prvakov sicer morali posloviti od elitnega tekmovanja, so se s 3. mestom v skupini uvrstili v četrtfinale pokala Evropske odbojkarske zveze in jih že ta teden čaka prva tekma na izločanje. Prenos v četrtek na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 19.50.

Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V dvorano Tivoli prihaja ugleden in močan tekmec. Na prvi tekmi četrtfinala pokala CEV se bo namreč ekipi ACH Volleyja Ljubljane zoperstavil turški velikan Fenerbahče Medicana iz Istanbula. Zvezdniška ekipa, že druga letošnja tivolska gostja iz Turčije, bo boj z našimi prvaki za polfinalno vstopnico začela v četrtek ob 20. uri, deset minut prej se bo začel televizijski prenos na Kanalu A.

Igor Kolaković
Igor Kolaković
FOTO: Damjan Žibert

Fenerbahče se je do četrtfinala pokala CEV prebil prek zmag proti istim tekmecem, proti katerim je v tej sezoni slavila tudi že ekipa ACH Volleyja Ljubljana. Najprej so Turki izločili Radnički iz Kragujevca, nato naš Alpacem iz Kanala, v "play-offu" za četrtfinale pa še Orion Stars z Nizozemske. Turki v Ljubljano prihajajo v popolni zasedbi, v kateri po imenih izstopajo predvsem štirje igralci – dvakratna olimpijska prvaka s Francijo Earvin N'Gapeth in Barthelemy Chinenyeze, dvakratni svetovni prvak s Poljsko in kapetan ekipe Fabian Drzyzga ter prvo ime turške reprezentance Adis Lagumdžija, sicer rojen Sarajevčan, tako kot njegov brat in klubski soigralec Mirza.

Preberi še 'Pri Fenerju morda še izdatneje vlagajo v moštvo kot pri Ziraatu'

Naši prvaki so vajeni igrati proti najbolj zvenečim imenom svetovne odbojke, zato odločnost v želji po polfinalu ni nič manjša. V moštvu Igorja Kolakovića težav s poškodbami ni, se pa Ljubljančani, ki so v domačem prvenstvu še vedno nepremagljivi (nazadnje so doma s 3:0 premagali i-Vent Maribor), zavedajo moči Turkov, ki so sicer trenutno na 6. mestu močne domače lige. 

Igor Kolaković in Tine Urnaut
Igor Kolaković in Tine Urnaut
FOTO: Aljoša Kravanja

"Ekipa je v dobrem stanju. Seveda nikoli ne izostanejo kakšne manjše, nadležne poškodbe, a v celoti gledano, nihče ne bo izpustil tega obračuna. Z nestrpnostjo čakamo dvoboj proti tako veliki in ambiciozni zasedbi, ki pa ji želimo že v polnem Tivoliju prekrižati načrte in se na povratni obračun v Turčijo odpraviti s pozitivnim izhodiščem," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal trener Kolaković.

Preostali pari četrtfinala pokala CEV so: Galatasaray – Greenyard Maaseik, Lüneburg – Poitiers in Berlin – Piacenza.

Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
FOTO: 24ur.com
odbojka cev ach fenerbahče

