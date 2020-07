K oranžnim zmajem se vrača srebrni reprezentant Ropret

Gregor Ropret, nepogrešljiv člen slovenske reprezentance zadnjih nekaj let, bo znova oblekel oranžni dres. V tem času je zaigral v Avstriji, Turčiji, na Češkem in nazadnje v Franciji pri ekipi Nantes Reze. Kariero je prvotno nameraval nadaljevati pri francoskem klubu Rennes, a dogovora na koncu ni bilo. "Tam je bila letos res popolna zmešnjava. Ekipi, ki naj bi se borila za prvaka Francije, se je zaradi finančne nediscipline na koncu zgodil najbolj črn scenarij. Finančna komisija ji ni podelila licence za prvo ligo, kar najbrž pomeni selitev kluba v drugo ali tretjo ligo, ni pa izključeno niti, da se klub v celoti zapre," je razmere za uradno klubsko spletno stran komentiral izkušeni Brezovčan. Veseli ga, da se po osmih letih znova vrača v Tivoli. "Po vseh težavah in negotovostih, ki jih je v športu povzročil koronavirus, je bila zame in predvsem za mojo družino to daleč najboljša rešitev. Res bi se rad zahvalil vsem odgovornim v klubu, ki so naredili vse v svoji moči, da se je ta prestop dejansko tudi zgodil."