Kakšna je pot do drugega nastopa na OI? Razkrit sistem kvalifikacij

Kalifornijsko mesto Los Angeles bo med 14. in 30. julijem 2028 prizorišče poletnih olimpijskih iger, na svoj drugi nastop v boju za olimpijski prestol pa lahko računajo tudi slovenski odbojkarji, ki so se lani iz Pariza vrnili s petim mestom.
Naša reprezentanca zadnje desetletje namreč dosega izjemne rezultate. Na petih evropskih prvenstvih je osvojila kar tri srebrna in eno bronasto odličje, domače svetovno prvenstvo je zaključila na visokem 4. mestu, v elitni Ligi narodov pa so bili naši odbojkarji že trikrat četrti. Slovenci na svetovni lestvici zasedajo 6. mesto in zaostajajo le za velesilami Poljsko, Italijo, Brazilijo, Francijo in ZDA, zato imajo za svoj drugi nastop na olimpijskih igrah vse možnosti.
Še posebej, ker sta Mednarodni olimpijski komite in Mednarodna odbojkarska zveza potrdila sistem kvalifikacij za uvrstitev na olimpijski turnir, ki ga bo gostil Honda Center. Vozovnico za Los Angeles, kamor so za zdaj uvrščeni le gostitelji Američani, si bo leta 2026 zagotovilo pet držav zmagovalk celinskih prvenstev, priložnost za zmago na evropskem prvenstvu pa bodo imeli tudi naši fantje, ki so se na EuroVolley uvrstili neposredno, kot dobitniki brona na evropskem prvenstvu 2023.
Na olimpijskih igrah, na katerih bo nastopilo 12 reprezentanc, bodo igrale tudi tri najboljše reprezentance s svetovnega prvenstva 2027, o preostalih treh mestih pa bo odločala uvrstitev na svetovni lestvici, in sicer po koncu Lige narodov 2028.
Naše odbojkarice, ki jih bomo prav tako lahko spremljali na evropskem prvenstvu 2026 in svetovnem prvenstvu 2028, v razvrstitvi FIVB trenutno zasedajo 20. mesto, a se lahko skozi dobre nastope v evropski ligi in na evropskem prvenstvu že prihodnje poletje povzpnejo še za vsaj nekaj mest. Slovenke, ki so navdušile s predstavami na letošnjem svetovnem prvenstvu na Tajskem, trenutno veljajo za eno bolj perspektivnih reprezentanc v svetovnem merilu.
Na olimpijskih igrah se bodo spet odvijali tudi obračuni na peščeni podlagi. Boje najboljših 24 dvojic v ženski in moški konkurenci v odbojki na mivki bo gostila plaža Alamitos Beach v Long Beachu. Gostitelji Američani imajo na olimpijskem turnirju že zagotovljeno po eno mesto, olimpijska vozovnica pa bo pripadla tudi vsem kontinentalnim prvakom iz leta 2026 in svetovnima prvakoma in prvakinjama iz leta 2027. Še 14 mest bo na voljo preko svetovne lestvice, pri čemer vsaka država v Los Angeles lahko pošlje le dve dvojici, za preostala tri mesta pa se bodo reprezentance v odbojki na mivki borile preko olimpijskih kvalifikacij. Sistema tekmovanja na le-teh pri FIVB še niso razkrili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.