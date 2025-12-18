Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Kakšna je pot do drugega nastopa na OI? Razkrit sistem kvalifikacij

Ljubljana, 18. 12. 2025 12.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenski odbojkarji na Filipinih

Mednarodni olimpijski komite in Mednarodna odbojkarska zveza sta razkrila sistem kvalifikacij za olimpijska turnirja v odbojki in odbojki na mivki za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, na katerih bomo skoraj zagotovo lahko spremljali tudi slovenske odbojkarje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kalifornijsko mesto Los Angeles bo med 14. in 30. julijem 2028 prizorišče poletnih olimpijskih iger, na svoj drugi nastop v boju za olimpijski prestol pa lahko računajo tudi slovenski odbojkarji, ki so se lani iz Pariza vrnili s petim mestom.

Fabio Soli
Fabio Soli
FOTO: Damjan Žibert

Naša reprezentanca zadnje desetletje namreč dosega izjemne rezultate. Na petih evropskih prvenstvih je osvojila kar tri srebrna in eno bronasto odličje, domače svetovno prvenstvo je zaključila na visokem 4. mestu, v elitni Ligi narodov pa so bili naši odbojkarji že trikrat četrti. Slovenci na svetovni lestvici zasedajo 6. mesto in zaostajajo le za velesilami Poljsko, Italijo, Brazilijo, Francijo in ZDA, zato imajo za svoj drugi nastop na olimpijskih igrah vse možnosti.

Preberi še Slovenke bodo kot 3. nosilke v Evropski ligi lovile elito

Še posebej, ker sta Mednarodni olimpijski komite in Mednarodna odbojkarska zveza potrdila sistem kvalifikacij za uvrstitev na olimpijski turnir, ki ga bo gostil Honda Center. Vozovnico za Los Angeles, kamor so za zdaj uvrščeni le gostitelji Američani, si bo leta 2026 zagotovilo pet držav zmagovalk celinskih prvenstev, priložnost za zmago na evropskem prvenstvu pa bodo imeli tudi naši fantje, ki so se na EuroVolley uvrstili neposredno, kot dobitniki brona na evropskem prvenstvu 2023.

Na olimpijskih igrah, na katerih bo nastopilo 12 reprezentanc, bodo igrale tudi tri najboljše reprezentance s svetovnega prvenstva 2027, o preostalih treh mestih pa bo odločala uvrstitev na svetovni lestvici, in sicer po koncu Lige narodov 2028.

Selektor Alessandro Orefice
Selektor Alessandro Orefice
FOTO: Profimedia

Naše odbojkarice, ki jih bomo prav tako lahko spremljali na evropskem prvenstvu 2026 in svetovnem prvenstvu 2028, v razvrstitvi FIVB trenutno zasedajo 20. mesto, a se lahko skozi dobre nastope v evropski ligi in na evropskem prvenstvu že prihodnje poletje povzpnejo še za vsaj nekaj mest. Slovenke, ki so navdušile s predstavami na letošnjem svetovnem prvenstvu na Tajskem, trenutno veljajo za eno bolj perspektivnih reprezentanc v svetovnem merilu.

Na olimpijskih igrah se bodo spet odvijali tudi obračuni na peščeni podlagi. Boje najboljših 24 dvojic v ženski in moški konkurenci v odbojki na mivki bo gostila plaža Alamitos Beach v Long Beachu. Gostitelji Američani imajo na olimpijskem turnirju že zagotovljeno po eno mesto, olimpijska vozovnica pa bo pripadla tudi vsem kontinentalnim prvakom iz leta 2026 in svetovnima prvakoma in prvakinjama iz leta 2027. Še 14 mest bo na voljo preko svetovne lestvice, pri čemer vsaka država v Los Angeles lahko pošlje le dve dvojici, za preostala tri mesta pa se bodo reprezentance v odbojki na mivki borile preko olimpijskih kvalifikacij. Sistema tekmovanja na le-teh pri FIVB še niso razkrili.

odbojka oi kvalifikacije

V taboru ACH Volleyja enotni: 'Škoda, da nismo iztržili več'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420