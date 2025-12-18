Kakšna je pot do drugega nastopa na OI? Razkrit sistem kvalifikacij

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kalifornijsko mesto Los Angeles bo med 14. in 30. julijem 2028 prizorišče poletnih olimpijskih iger, na svoj drugi nastop v boju za olimpijski prestol pa lahko računajo tudi slovenski odbojkarji, ki so se lani iz Pariza vrnili s petim mestom.

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert

Naša reprezentanca zadnje desetletje namreč dosega izjemne rezultate. Na petih evropskih prvenstvih je osvojila kar tri srebrna in eno bronasto odličje, domače svetovno prvenstvo je zaključila na visokem 4. mestu, v elitni Ligi narodov pa so bili naši odbojkarji že trikrat četrti. Slovenci na svetovni lestvici zasedajo 6. mesto in zaostajajo le za velesilami Poljsko, Italijo, Brazilijo, Francijo in ZDA, zato imajo za svoj drugi nastop na olimpijskih igrah vse možnosti.

Še posebej, ker sta Mednarodni olimpijski komite in Mednarodna odbojkarska zveza potrdila sistem kvalifikacij za uvrstitev na olimpijski turnir, ki ga bo gostil Honda Center. Vozovnico za Los Angeles, kamor so za zdaj uvrščeni le gostitelji Američani, si bo leta 2026 zagotovilo pet držav zmagovalk celinskih prvenstev, priložnost za zmago na evropskem prvenstvu pa bodo imeli tudi naši fantje, ki so se na EuroVolley uvrstili neposredno, kot dobitniki brona na evropskem prvenstvu 2023. Na olimpijskih igrah, na katerih bo nastopilo 12 reprezentanc, bodo igrale tudi tri najboljše reprezentance s svetovnega prvenstva 2027, o preostalih treh mestih pa bo odločala uvrstitev na svetovni lestvici, in sicer po koncu Lige narodov 2028.

Selektor Alessandro Orefice FOTO: Profimedia