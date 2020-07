Kakšna okrepitev za Calcit: ne na Poljsko, Gasparini v Kamnik!

Poleg Primorca je k Calcitu pristopil tudi nekdanji reprezentančni libero Miha Plot . Šestintridesetletni Izolan Mitja Gasparini je v zadnji sezoni igral na Japonskem za ekipo Wolfdogs Nagoya. Pred tem v tujini igral še za Korean Air Jumbos, Paris Volley, Verono, Hyundai Capital Skyvalkers, Jastrzebski Wegiel in Iraklis, v Sloveniji pa za ACH Volley.

"Gasparini bo zagotovo velika okrepitev za našo ekipo. Verjetno bi še vedno lahko igral tudi v tujini, toda po dolgih letih v tujini se je očitno odločil, da bo proti koncu kariere zaigral bližje domu. Ker sem bil tudi sam v podobnem položaju, mi je znano, kako razmišlja, prepričan pa sem, da lahko še nekaj let igra na visoki ravni,"je o prihodu Gasparinija po uvodnem treningu dejal trenerGregor Jerončič, prav tako novinec v kamniškem moštvu.

Prve pripravljalne tekme trener Jerončič načrtuje konec avgusta, ko bodo Kamničani gostovali na turnirju v Kranju. "Do začetka prvenstva ne načrtujemo ravno veliko tekem, ker se bo prvenstvo, če bo seveda vse v redu, začelo kmalu, glede na to, da imamo zelo močno in enakovredno ekipo pa bo tako ali tako že vsak trening po svoje tekma,"razmišlja Jerončič.