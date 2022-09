Kamerunci navdušeni nad navijači: 'Takšna podpora se te dotakne'

Yvan Arthur Kody je reprezentant Kameruna, trenutno član odbojkarskega kluba v Savdski Arabiji. V sezoni 2017/2018 je v Italiji zaigral za Piacenzo, katere selektor je bil takrat Slovencem dobro poznani Alberto Giuliani. Italijan je med leti 2019 in 2021, ko je vodil slovensko reprezentanco in z njo dvakrat osvojil srebrno odličje na evropskem prvenstvu, zagotovo dodobra spoznal slovenske navijače, sedaj pa je imel to priložnost tudi Kamerunec. Na svetovnem odbojkarskem prvenstvu v ljubljanskih Stožicah so se simpatični Kamerunci vidno zabavali in k temu potegnili tudi občinstvo v dvorani.

"Takšna podpora je zelo redka. V drugih državah je še nisem izkusil. Po navadi je občinstvo v tujini proti tebi. Velikokrat smo igrali v Egiptu in Tuniziji. Tam zna biti kar nekoliko sovražno. Da ti je občinstvo tako naklonjeno, se te kar nekoliko dotakne," nam Kody pripoveduje po tekmi z Nemčijo. Ja, Slovenci znamo nagraditi dobro odbojko, predvsem pa znamo prepoznati srčnost na igrišču. To so reprezentanti Kameruna takoj občutili. Čeprav si odbojkarji naše dežele do takrat še niso uspeli ogledati, jim prija, da je, kot je dejal, "mirna in tiha." No, mirna in tiha pa vsekakor nista besedi, ki bi opisali stanje v dvorani.