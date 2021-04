Kamničani izkoristili utrujenost ACH Volleya za svojo četrto pokalno lovoriko

Varovanci Gregorja Jerončiča so delovali bolj sveže, za ACH pa je bil ritem sezone očitno prehud. Tekmo so Ljubljančani sicer dobro začeli, toda po vodstvu 14:11 v prvem nizu so po seriji blokov Kamničanov zašli v težave, iz katerih se niso več rešili.

Odbojkarji Calcita Volleyja so se oddolžili ACH-ju za poraz v polfinalu državnega prvenstva, v katerem so bili blizu, da Ljubljančane premagajo, a so zapravili vodstvo 1:0 v zmagah in 2:0 v nizih na drugi tekmi. Na zaključnem turnirju pokala v Ljubljani so enostavno znali izkoristiti dejstvo, da sta Merkur Maribor in ACH šele pred nekaj dnevi končala dolgo finalno serijo državnega prvenstva, v treh tekmah niso izgubili niti niza, v finalu pa tekmecem niso dovolili veliko možnosti. ACH je bil tako kot na zadnjih prvenstvenih tekmah proti Merkur Volleyju premalo prodoren s svojim napadom, v katerem je bilo vse preveč napak.

V prvem nizu, v katerem so vodili z 12:7, so jim po vodstvu s 14:11 strah v kosti nagnali blokerji, ki so trikrat zapovrstjo zaustavili njihove napade, delni izid 5:0 je Kamničanom omogočil vodstvo s 16:14, blok Puriča za 22:19 pa se je izkazal za odločilno točko prvega niza.