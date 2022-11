Kamničanke bodo priložnost za preboj v Ligo prvakinj iskale v tretjem krogu

Minulo soboto so Beograjčanke v derbiju srbskega državnega prvenstva v Stari Pazovi prvič v letošnji sezoni zapustile igrišče sklonjenih glav, več uspeha v derbiju slovenskega državnega prvenstva pa so imele Kamničanke, ki so v derbiju slovenskega prvenstva premagale Novo KBM Branik. Toda po prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij so bile v boljšem položaju odbojkarice Crvene zvezde, ki so za uvrstitev v ligo prvakinj potrebovale le dva niza. To je domačinkam uspelo že v tretjem nizu, delno tudi po zaslugi Kamničank, ki so bile premalo prodorne na servisu in v napadu, ob tem so naredile tudi preveč lastnih napak. Četrti niz je bil nato le še formalnost. "Crvena zvezda nas je zasluženo premagala tudi v drugi tekmi in se uvrstila v Ligo prvakinj. Mi bomo žal morali iskati priložnost v tretjem krogu. Danes nismo uspeli najti odgovora na njihovo dobro igro na servisu. Mislim, da so bile za razred boljše v igri servis – sprejem in potem je zelo težko proti ekipi, ki dobro igra v bloku, zaključevati napade. Na izdelane akcije je bila njihova blok obramba na pravem mestu in več kot osvojiti drugi niz nam danes ni uspelo," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran izčrpen trener Kamničank Gregor Rozman.