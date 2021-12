Kamničanke do četrte pokalne lovorike

V prvem nizu so večino časa prevladovale odbojkarice Kamnika, ki so hitro povedle s štirimi (6:2), nato pa še s šestimi točkami (9:3). Mariborčanke so se hitro približale na vsega točko zaostanka (9:10), nato pa je drugi del niza pripadel Calcitu, niz pa s 25:21. Drugi niz so bolje začele Kamničanke, a so po zaostanku z 0:3 pobudo prevzele Mariborčanke in povedle z 10:7. Po vodstvu 17:15 so varovanke Bruna Najdiča nanizale šest zaporednih točk za miren zaključek drugega niza.

Vse štiri pokalne lovorike so Kamničanke osvojile v zadnjih 12 letih, preostalih osem pa so osvojile Mariborčanke, ki imajo skupaj kar 18 naslovov pokalnih prvakinj. V sezoni 2020/21 tekmovanja ni bilo zaradi ukrepov v boju z novim koronavirusom in reprezentančnih obveznosti.

Tudi v tretjem nizu so bile bližje slavju Mariborčanke, četudi so v prvem delu ritem narekovale Kamničanke. Te so vodile s štirimi točkami naskoka (10:6), potem pa so tekmice grizle v zaostanek in povedle z 22:20 po uspešnem napadu Taje Gradišnik Klanjšček. Nato pa je sledil mrk Mariborčank in pet zaporednih točk Kamničank, vodstvo 2:1 v nizih pa jim je priborila Anđelka Radišković.

V četrtem nizu so bile vseskozi v prednosti bankirke, po zaostanku 12:15 pa so se prebudile Kamničanke in izenačile po uspešnem napadu Radiškovićeve (15:15), nato pa po nadaljnjih treh točkah povedle s tremi točkami razlike. V zaključku niza so se sicer Štajerke približale na vsega točko razlike (20:19), nato pa so s štirimi zaporednimi točkami odbojkarice Calcita storile odločilni korak k pokalni zmagi.