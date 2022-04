Kamničanke do prve zmage v boju za naslov državnih prvakinj

Vse od leta 2010, ko so Kamničanke prvič osvojile naslov državnih prvakinj, z izjemo leta 2019, v finalu končnice državnega prvenstva igrata ekipi Calcit Volleja in Nove KBM Branika. Več uspeha imajo za zdaj Mariborčanke, ki so dobile sedem finalnih obračunov, še pred tem so bile državne prvakinje devetkrat. Petkrat so na najvišji stopnički stala Kamničanke. Tudi v zadnjih dveh sezonah, v letošnji pa so že slavile tudi v pokalnem tekmovanju. V štirih medsebojnih tekmah so štirikrat premagale bankirke.

Tokrat so domače, vsaj glede na potek prve tekme, napovedale nov naslov. Na prvi tekmi so se veselile ekspresne zmage.

Začetek uvodnega niza je pred številnim kamniškim občinstvom pripadel domači ekipi, ki je na servis Andjelke Radišković povedla s 7:2, po polminutnem odmoru Bruna Najdiča pa pa so se njegove varovanke zbrale in po uspešnem napadu Monike Potokar le še točko zaostajale za Kamničankami in kasneje celo povedle. Do 17. točke sta se ekipi menjavali v vodstvu, do odločitve pa je prišlo na servis Fatoumatte Sillah, ki je tudi z dvema zaporednima asoma svoji ekipi priborila pet točk prednosti (22:17).

Izenačen je bil uvod drugega niza, a po točki Mirte Velikonja Grbac so gostje prve prišle do treh točk prednosti (15:12). Nekaj kasneje vodile že s 17:13. Pred vstopom v končnico niza je Sillah svojo ekipo približala na točko, a so gostje spet pobegnile na vrstnih plus tri (21:18). Tudi po zaslugi Andjelke Radišković, ki je med drugim dosegla dva bloka, pa so Kamničanke zmogle preobrat.

V tretjem nizu je so Kamničanke popolnoma zagospodarile na igrišču in si priborile celo devet zaključnih žog. Na servis Lorene Lorber Fijok so jih Mariborčanke sicer ubranile šest, sedmo pa je le izkoristila kamniška kapetanka Olivera Brulec Kostić.