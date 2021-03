Kamničanke marširajo proti finalu

V prvem nizu je bilo tako obdobje po izidu 10:11, ko so napravile delni izid 10:2. Domače so v zaključku sicer zaostanek zmanjšale, toda vodstva tekmic niso ogrozile. Servisi Olivere Kostić so v drugem nizu gostjam zagotovili pet zaporednih točk za vodstvo 13:8, domače so se približale na 16:18, toda končnica je spet pripadla branilkam naslova. Tretji niz je bil vendarle bolj izenačen, po zaslugi razpoložene Selene Leban pa so domače dobile njegove zadnje tri točke in s tem znižale zaostanek na 1:2. A to je bilo tudi vse, kar je uspelo domačim igralkam, v četrtem so namreč povsem popustile.

Gostje so dosegle devet asov, z 20 točkami se je izkazala Kostićeva, tri manj je na drugi strani dosegla Lebanova, ki je v statistiko vpisala tudi štiri ase.