Kamničanke med odbojkarsko elito

Kamničanke so sredi oktobra v drugem krogu kvalifikacij z dvema porazoma proti poljski ekipi LSK Commercecon Lodž sicer izpadle iz tekmovanja, po odpovedi Rusinj pa bodo vendarle zaigrale v ligi najboljših na stari celini. Usoda jim je namenila skupino B, kjer jih pričakujejo težke nasprotnice. Poleg turškega velikana Fenerbahčeja in francoskega Nanta je v skupini tudi podprvak lige prvakinj iz leta 2019 in aktualni svetovni klubski prvak, italijanski Conegliano.

Skupinski del lige prvakinj bo zaradi trenutnih razmer v povezavi s pandemijo Covid-19 potekal v spremenjenem formatu in bo sestavljen iz dveh turnirjev. Na obeh se bodo pomerile vse ekipe iz skupine. Žal Kamničanke pred domačim občinstvom v evropskem tekmovanju ne bodo nastopile, saj se bosta turnirja odvila Trevisu (8.-10. december 2020) in v Nantu (26.-28. januar 2021). "Želja po igranju v ligi prvakinj je bila velika, zato smo ponujeno priložnost sprejeli z odprtimi rokami. Imamo dobro ekipo, ki potrebuje težke tekme. Dekleta na treningih trdo delajo in so željne dokazovanja. Za nas bo to vsekakor dobrodošla priložnost za nabiranje izkušenj. Igrali bomo v balončkih in dovolj blizu Sloveniji, kar nam z vidika potovanj v trenutnih razmerah tudi povsem ustreza," je odločitev kluba, da še drugič nastopi med najboljšimi evropskimi klubu – krstni nastop so Kamničanke doživele leta 2016 - za uradno spletno stran kluba komentiral prvi mož ekipe, Aljoša Jemec.