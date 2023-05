Kamničanke močnejše za izkušeno reprezentantko

Sara Najdič je pustila velik pečat na mednarodnem prizorišču. V prejšnji sezoni se je z ekipo Herceg Novega zapisala v zgodovino črnogorske odbojke in jo popeljala do dvojne domače krone. Pred uspehom v Črni gori je dve sezoni igrala na Madžarskem, kjer je zastopala Bekescsabai RSE in Fatum Nyiregyhazo. Tudi s slednjo je osvojila obe madžarski lovoriki. Njena prva izkušnja v tujini je bila v Romuniji. Odbojkarsko pot je sicer začela v Mariboru. "Po štirih letih igranja v tujini se mi je ponudila priložnost, da se vrnem v slovensko odbojko. Calcit Volley je pokazal zanimanje zame. Ob predstavitvi načrta in ciljev smo našli skupen jezik," odločitev o vrnitvi v slovensko ligo pomeni pomemben mejnik v karieri Sare Najdič.