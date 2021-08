Kamničanke podjetno v novo sezono

Eva Mori se je po nekajletnem uspešnem igranju v tujini spet vrnila v Kamnik, iz druge ekipe pa sta se v prvo preselili nadarjeni Mija Šiftar in Živa Javornik . Novinke v ekipi so Manca Lenart , Fatoumatta Sillah in Neja Čižman .

Kamničanke prvi vrhunec sezone čaka že v začetku oktobra, ko se bodo v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakinj pomerile z ukrajinsko ekipo Prometej iz Dnipra. "Samo želimo si lahko, da bodo priprave potekale po podobnem scenariju kot do zdaj. Glede na intenzivnost treningov je seveda prisotna tudi utrujenost, tu in tam kakšna manjša poškodba, ampak na splošno gledano gre za zdaj vse po načrtu," je po dvotedenskih pripravah sporočil Gregor Rozman , trener kamniških odbojkaric, ki v novo sezono vstopajo s šestimi okrepitvami.

"Za vse novinke lahko rečem, da so se dobro vključile v ekipo. Spoznale so, kako se pri nas trenira, vsak dan se bolj spoznavajo tudi s soigralkami in tudi s te strani smo lahko zadovoljni. Tako kot tudi z rezultati testiranja, ki smo ga izvedli nekaj dni po prvem treningu. Očitno je, da so dekleta med poletnimi počitnicami delale po individualnem programu, ki so ga dobile," je svoje varovanke pohvalil Rozman, ki še vedno ne more računati na Andjelko Radišković, ki je z reprezentanco BiH na evropskem prvenstvu v Srbiji. Nekaj časa bo manjkala tudi Javornikova.

Prvo pripravljalno tekmo bodo Kamničanke igrale 8. septembra v Zagrebu proti Mladosti, s katero bodo igrale tudi v srednjeevropski ligi. V tem tekmovanju, ki bo potekalo po ligaškem sistemu, februarja prihodnje leto pa bo na sporedu zaključni turnir, bodo 21. septembra proti Kašteli tudi uradno začele tekmovalno sezono.

"Prvi vrhunec sezone nas čaka že v začetku oktobra, ko nas čakajo kvalifikacije za uvrstitev v ligo prvakinj, tako da nas že po gostovanju v Zagrebu čakajo tekme v ritmu sreda-sobota. Gostovali bomo tudi pri italijanskem A-2 ligašu Talmassonsu, igrali na turnirju v Zagrebu in Kaposvarju, vmes tudi z domačimi ekipami. Skratka, pred nami je pestro obdobje, ki ga moramo čim bolje izkoristiti," se je Rozman ozrl na načrtovane tekme odbojkaric Calcit Volleyja.