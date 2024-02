Kamničanke pričakovano redni del zaključile na vrhu, Novogoričanke tretje

Tudi preostala mesta so se razdelila po napovedih pred začetkom prvenstva, tretje mesto so osvojile odbojkarice Gen-I Volleya, dokončno so si ga zagotovile z zmago v zadnjem krogu proti petouvrščeni Luki Koper, igralkam Sipa Šempetra pa v boju za tretje mesto ni pomagala zmaga s 3:2 proti Ankaranu.

Iz zelene skupine sta si nastop v četrtfinalu zagotovili ekipi Calcita Volleya II in ATK Grosupljega, slednja se je praktično do zadnjega niza medsebojne tekme za drugo mesto borila s Formisom, na koncu pa ji je zadostoval tudi poraz z 2:3. Kamničanke bodo v končnico vstopile v vlogi izrazitih favoritinj, kar so pokazali medsebojni obračuni z mariborskimi bankirkami v sezoni. Tokratni obračun je bil že njihov peti, še petič pa so ga dobile brez izgubljenega niza. Videti je bilo, da igrajo s pol močmi, da lahko dobijo serijo točk, ko si to zahočejo.

Tako so v prvem, sicer izenačenem nizu zaostajale s 17:20, nato pa so s servisi Andjelke Radišković prišle do petih zaporednih točk, po izidu 21:22 pa dosegle še tri, v končnici se je izkazala predvsem Maša Pucelj, med drugim je dve točki dosegla tudi z blokom.

V drugem nizu so Kamničanke že vodile z 18:7, nato pa dopustile, da so se gostiteljice približale na 22:24, toda Sara Hutinski je vendarle postavila piko na i za vodstvo 2:0. Tudi v tretjem nizu so imele gostje premoč, zanesljivo so vodile od začetka, manjšo krizo so imele sredi niza, a ta na koncu ni vplivala na rezultat.

"V naši igri je bilo veliko nihanj, saj smo tako v drugem kot tretjem nizu nasprotnicam dovolili, da so se vrnile v igro, pa že v prvem nizu ni bilo v redu, saj smo zaostajali s 17:20. Torej, bili so deli tekme, ko smo res igrali dobro, in deli tekme, ko smo bili daleč od tega, kar bi si želel. To je bilo še eno opozorilo za nas, kajti ves čas govorim, da ima Branik dobro ekipo in takoj, ko nismo dobri v vseh elementih igre, smo hitro v težavah," je dejal trener Calcita Bruno Najdič.

"Ne glede na vse moram igralkam čestitati, saj so ves čas igrale na polno, veseli pa me, da je naša igra zdaj boljša, kot je bila še pred štirinajstimi dnevi. Danes smo videli, kaj moramo v prihodnjih dveh tednih še popraviti, da bomo na zaključnem turnirju srednjeevropske lige, ko bomo v polfinalu spet igrali z Mariborčankami, še boljši," je dodal.