Kamničanke so se od Lige prvakinj poslovile z drugim osvojenim nizom

Kamničanke so v Ligi prvakinj izgubile vseh šest srečanj, skupno pa so osvojile vsega dva niza. Enega proti Fenerbahčeju na turnirju novembra v Trevisu, drugega pa danes proti Nantesu. V prvem so bile boljše s 25:22. Naslednje tri so domačinke dobile s 25:19, 25:20 in 25:21.

Slovenske državne prvakinje so v uvodnem nizu vodile od starta do cilja. V zaključek so vstopile z vodstvom 22:17, ki so ga gostiteljice sicer znižale na 23:22, a so nato naredile dve napaki in ostale praznih rok. V nadaljevanju sprejem kamniške ekipe ni bil več na ravni prvega niza. Premalo prodoren je bil tudi napad, prav tako blok. To so domačinke izkoristile, povedle z 18:11 in izenačile izid v nizih na 1:1.

Podobno sta potekala tudi tretji in četrti. Calcit je bil enakovreden do sredine, v zaključkih pa so bile Francozinje bolj zbrane in natančne. Tretjega so zaključile s štirimi zaporednimi točkami, v četrtem pa so Slovenke skoraj nadoknadile zaostanek 17:23, a nato zapravile tri napade za 22:23 in po asu najboljše igralke tekme, Carli Anne Snyder, končale letošnjo evropsko epizodo.