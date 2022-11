Kamničanke v Beogradu čaka zahtevno delo

Težjo pot do drugega kroga kvalifikacij lige prvakinj so imele kamniške odbojkarice, ki so zagrebško Mladost premagale šele po zlatem nizu, medtem ko Crvena zvezda na dveh tekmah proti finski ekipi Pölkky Kuusamo ni oddala niti niza.

Zmagovalke dvoboja, povratna tekma bo prihodnji torek v Beogradu, se bodo uvrstile v ligo prvakinj, poraženke bodo imele še eno priložnost. Čez štirinajst dni jih čaka prva tekma z ekipo, ki bo ostala praznih rok para med ekipama Tenerife in Vasas. V torek so Madžarke v gosteh premagale Španke s 3:0. "Da bi lahko premagali Crveno zvezdo, bi morali igrati svojo najboljšo odbojko. V popolnosti se to ni zgodilo, predvsem pa je škoda tistih lastnih napak ob zaključkih nizov. To je poglavitni razlog, zakaj smo tekmo izgubili. Ampak ne smemo biti neučakani, ob tem imamo, naj to ne izzveni kot izgovor, določene težave znotraj ekipe zaradi poškodb, prav tako že vso sezono igramo brez svoje prve korektorice Fatoumatte Sillah. Ampak o tem je zdaj brezpredmetno razpravljati, kaj bi bilo, če bi bilo," je bil v izjavi za uradno spletno stran kamniškega kluba izčrpen prvi trener Gregor Rozman, ki je imel skozi tekmo ves čas občutek, da bi se proti Beograjčankam lahko storilo več. "Drugače pa tudi serversko nismo bili na visoki ravni, saj bi s servisom lahko naredili kaj več, toda na koncu koncev nam je lahko samo žal za zaključek četrtega niza, vendar sama predstava ni bila slaba. Videli smo, da smo na pravi poti, pred nami je še ena tekma v Beogradu, kamor gremo lahko popolnoma sproščeni in videli bomo, kaj nam bo to prineslo," je prvo poglavje bitke za ligo prvakinj zaključil strateg Kamničank.