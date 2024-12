Kamničanke v Monzi pričakovano nemočne

Slovenske odbojkarice v prestolnici mode čudeža niso pričakovale. Zavedale so se kakovostne razlike med ekipama, o premoči Italijank so se lahko prepričale že na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, domače so prevladovale v vseh elementih, predvsem pri servisu in sprejemu, kamniški sprejemi so bili preslabi, da bi se lahko gostje razigrale v napadu.

Trener Calcita Bruno Najdič, ki je že pred tekmo priznal, da je z mislimi predvsem pri tekmah državnega prvenstva in pokala, upa, da so njegove varovanke tudi na tej tekmi kaj naučile, kar bi jim lahko koristilo v nadaljevanju sezone. Kamničanke bodo naslednjo tekmo lige prvakinj odigrale 7. januarja, ko bodo gostile VakifBank.