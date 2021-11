Kamničanke v pokalu Cev premagale Švicarke

Odbojkarice Calcita Kamnika so na prvi tekmi 1/16 finala pokala Cev na domačem igrišču premagale švicarski Viteos Neuchatel s 3:2 (20, -25, 22, -23, 10).

Odbojkarice Calcita so letos evropska tekmovanja začele v kvalifikacijah Lige prvakinj, v katerih pa so bile neuspešne, tako da so se preselile v pokal Cev, v katerem jih je v 1/16 finala čakala švicarska ekipa Viteos Neuchatel, ki je prav tako izpadla v kvalifikacijah Lige prvakinj. Za Švicarke je bil tako kot za Kamničanke usoden ukrajinski Prometej. Tekma v Kamniku je bila izenačena, čeprav začetek ni kazal, da bo tako. Prvi niz so Kamničanke dobile gladko, vodile že z 20:13, na koncu sicer dovolile, da so se tekmice nekoliko približale, a drame ni bilo.

Slabše v drugem nizu V drugem nizu so švicarske odbojkarice zmanjšale število lastnih napak, na servis Kyre Holt pa so naredile serijo sedmih zaporednih točk. Američanka v dresu Viteosa je dosegla tudi dva asa. Kamničanke so se vrnile v igro z vstopom Fatoumate Sillah, ki je s tremi bloki in uspešnim napadom domačo ekipo približala gostjam, tako da je imela le še tri točke zaostanka (12:15). Na šestnajsti točki je sledilo izenačenje, z asom Mije Šiftar pa so Kamničanke povedle z 18:17. Z asom Holtove je Viteos v končnici prvi prišel do dveh točk prednosti (22:20), a je Sillah izid že na dvaindvajseti točki izenačila, Lucille Charuk pa z blokom Kamničankam priborila prvo zaključno žogo za vodstvo z 2:0 v nizih. Niso je izkoristile, zato pa je drugo za izenačenje v nizih izkoristila Holtova.

Preobrat v tretjem nizu V tretjem nizu so gostje že vodile z 18:14, a se je zgodil preobrat. Težave gostij so se začele na servis Šiftarjeve, ki je imela nemalo zaslug za to, da so Kamničanke s preobratom prišle do treh točk prednosti (23:20). Vodstvo Calcit Volleyja z 2:1 v nizih je zagotovila Sillahova. Četrti niz je bil dolgo časa izenačen, v končnici pa so bile gostje zanesljivejše, kar velja tudi za začetek "tie breaka", v katerem je Neuchatel povedel z 9:6. A Kamničanke se niso predale. Neja Čižman je izid že na deveti točki izenačila, Šiftarjeva pa domačinke popeljala do vodstva z 11:10. A s tem težav gostij še ni bilo konec, kajti na servis Čižmanove in po bloku Charukove je bilo že 13:10. Tudi po polminutnem odmoru avstralske trenerke Lauren Bertolacci so Kamničanke dosegle še dve točki za težko priborjeno, vendar zasluženo zmago.

