Legendarna italijanska odbojkarica okrepila Kamničanke

Martina Guiggi je recesija, ki je pustošila po italijanski ligi, po dvanajstih letih igranja v Rimu, Novari, Pesaru, Villi Cortese in Torinu, povedla v kitajski Gaungdong Hengda, s katerim je v sezoni 2013/14 osvojila bron na svetovnem klubskem prvenstvu. Pred tem je v Italiji štirikrat osvojila italijansko prvenstvo, prav tako štirikrat italijanski pokal, še enkrat več pa italijanski super pokal. Med vsemi naslovi, med katerimi velja omeniti tudi osvojitev pokala CEV in dve lovoriki iz pokala Challenge, ji je najbolj pri srcu prav tisti prvi iz italijanskega scudetta. "Prav posebno mesto v mojem srcu pa imajo olimpijske igre. Čeprav tam z rezultatom nismo bile zadovoljne, je olimpijada uresničitev sanj vsakega športnika in biti del tega je resnično nekaj posebnega." Guiggijeva je z Azzuri nastopila na igrah v Pekingu in Riu.

Po sezoni na daljnem vzhodu se je za dve sezoni vrnila v rodno Italijo, se nato kot korektorica selila v Grčijo, medtem ko je preteklo sezono izpustila, saj sta se z možemMitarjem Đurićem razveselila hčerke Mie. "Odkar sem se poročila in dobila otroka, se je moje življenje povsem spremenilo. Pred porodom sem bila samo športnica, zdaj sem tudi mama in moja prioriteta je družina. Pa vendarle odbojka ostaja moja prva ljubezen in motivacija, da sem del športnega sveta. Po porodu sem se v trenažni proces vrnila januarja, a je epidemija hitro prekinila moje delo in bila sem prisiljena počakati. Zdaj prihajam v novo državo, med nove soigralke in to me zelo motivira."