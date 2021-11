Kamničanke zanesljivo do pete zmage

Kamničanke so brez težav prišle do nove zmage.

Kamniške odbojkarice so gladko prišle do pete zmage v srednjeevropski ligi in so še naprej brez poraza zanesljivo na prvem mestu prvenstvene lestvice. Avstrijke so se izkazale kot neenakovredne tekmice, ki so bile za enakovreden boj preslabe pri sprejemu in posledično tudi v napadu.

Slovenke so prav v vseh nizih vodile od začetka do konca, nekaj nezbranosti so si privoščile le ob koncu prvega niza, ko so dovolile, da tekmice nekoliko znižajo visok zaostanek.

Slovenskim prvakinjam niti ni bilo potrebno pokazati vsega znanja, da so prišle do nove zmage, z 12 točkami pa je bila najučinkovitejša igralka tekme Lucy Charuk.

* Športna dvorana Kamnik, gledalcev 50, sodnika: Rajković, Brlas (oba Hrvaška).

* Calcit Volley: Mori Pavlović 8, Špoljarič, Mihevc 1, Javornik, Radišković 10, Šiftar, Kostić 11, Boisa 8, Janežič, Charuk 12, Sillah, Zorman, Čižman.

* Post Schwechat: Vasilakopolos 2, Mtrengova 5, Pavlova 4, Mićić, Mehić 3, Tuluk, Trunner 3, Haselsteiner, Mikšikova 11, Haslinger 2, Baji, Katz 3.