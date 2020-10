Kamničanke pred drugim dejanjem kvalifikacij za Ligo prvakov: Nimamo česa izgubiti

Ker v soboto slovenske državne prvakinje niso igrale prvenstvene tekme, so imele po vrnitvi iz Poljske dovolj časa, da so si odpočile od dolge poti, si v miru pogledale posnetek s prve tekme v Lodžu in analizirale vse tisto, kar na njej ni bilo dobro. Predvsem pa so na treningih to skušale popraviti. Na prvi tekmi so imele vse preveč težav na sprejemu, posledično pa je bila veliko slabša tudi njihova učinkovitost v napadu. " Z igralkami smo se pogovorili, kje smo delali napake, kaj lahko naredimo boljše. Ob koncu tedna smo dobro trenirali, tako da v povratno tekmo vstopamo pripravljeni. Že pred prvo tekmo v Lodžu smo vedeli, da so Poljakinje zelo dobre izvajalke začetnih udarcev, in tudi na povratni tekmi lahko pričakujemo nekaj podobnega. Ta pritisk, ki ga naredijo s servisom, bo treba prenesti, predvsem pa ne bomo smeli dovoliti, da nam pobegnejo. V Lodžu smo se jim nekajkrat približali, nato pa smo slabo odigrali nekatere 'lahke' žoge, ki jih sicer na treningih dobro oddelamo, in če bi tisto odigrali, kot znamo, bi bila tekma lahko bolj izenačena. Visok poraz na prvi tekmi je odraz tistega, kar smo prikazali na igrišču. Vemo, da Poljakinje igrajo dobro odbojko, vemo pa tudi, da znamo mi igrati veliko boljše, kar bomo skušali tudi dokazati. Igramo v svoji dvorani, nimamo česa izgubiti, zato bo prvi cilj igrati dobro odbojko, vsekakor pa tudi zmagati," je pred sredino povratno tekmo za uradno spletno stran kluba odločen Aljoša Jemec , trener kamniških odbojkaric, ki se še niso popolnoma sprijaznile s tem, da bi svojo evropsko pot nadaljevale v pokalu CEV.

Poljakinje so v Kamnik prišle že v ponedeljek, pred odhodom v Slovenijo, tudi one so šle na pot z avtobusom, pa so v svoji dvorani v petem krogu poljskega državnega prvenstva s 3:1 (-21, 23, 24, 17) premagale Bydgoszcz. Spet je bila najbolj učinkovita njihova trojka, Katarina Lazović, Aleksandra Wojcik in Katarzyna Zarolinska-Krol, ki bo ob dobrem servisu predstavljala največjo nevarnost za kamniško ekipo. "Dejstvo je, da nas čaka tekma z močnimi nasprotnicami, od katerih se lahko veliko naučimo. Že tekma v Lodžu je bila nekakšna šola za nas, zdaj pa imamo priložnost, da naredimo korak naprej in jih skušamo presenetiti. Prepričan sem, da lahko prikažemo boljšo igro kot v Lodžu, vprašanje je samo, ali smo jih sposobni toliko pritisniti, da jih zaustavimo. Upam le, da ne bomo delali neumnih napak, kajti dve, tri žoge so dovolj, da nam pobegnejo,"si v pogovoru za spletno stran Calcit Kamnika želi Jemec.

"To, da letos še nismo imele tekme na tako visoki ravni, se je poznalo in precej vplivalo na našo igro, saj smo bile v dozdajšnjih tekmah v domačem prvenstvu tiste, ki smo narekovale ritem, v Lodžu pa so bile Poljakinje tiste, ki smo jim skušale slediti. Zagotovo se kaže, da nismo igrale tekem z Mladostjo, saj nam bi bilo lažje, če bi pred tako dobrimi nasprotnicami evropsko sezono začele z nekoliko lažjo tekmo. V Lodžu so nas Poljakinje dobro pritisnile s servisom, priznati pa je treba, da so bile boljše tudi v drugih elementih igre. Ampak zdaj smo jih spoznale, vemo, kako igrajo, zato menim, da nam bo v povratni tekmi veliko lažje igrati," pa pred povratno tekmo meni Eva Pogačar, kapetanka Calcit Volleyja, ki bo v sredo lahko izkoristil tudi prednost domače dvorane, ki je veliko nižja od tiste v Lodžu. "V letošnji sezoni v tako veliko dvorani, predvsem pa s tako visokim stropom, še nismo igrale. Veliko bolje poznamo svojo dvorano v Kamniku, v kateri tudi treniramo, tako da bodo zdaj Poljakinje tiste, ki se bodo morale prilagoditi nanjo. Tudi zato pričakujem, da jih lahko presenetimo z dobro igro, v vsakem primeru pa sem prepričana, da bo tekma veliko bolj napeta, kot je bila prva," je še dodala kamniška organizatorka igre.

Kamničanke v Ligo prvakinj vodi le zmaga s 3:0 ali 3:1 po rednem delu igre ter nato še zmaga v zlatem nizu, ki se igra do 15. točke. Vsi drugi izidi gredo na roke ekipi iz Lodža. Tekmo bosta sodila Cristian Peter Wolf iz Švice in Hrvat Bruno Muha.