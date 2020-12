Kamničanke nudile dober odpor favoriziranim Turkinjam

Kamničanke so nudile dostojen odpor, čeprav Turkinje, ki jih vodi srbski trener Zoran Terzić, tvorec velikih uspehov srbske reprezentance na zadnjih tekmovanjih, niso igrale z najmočnejšo postavo. Za razliko od prve tekme, na kateri je gladko premagal Nantes, je med drugimi na klopi ostala tudi kubanska korektorka Melissa Vargas Abreu. Po prvem nizu je sicer kazalo, da bodo slovenske prvakinje zabeležile nov prepričljiv poraz, v drugem pa so zaigrale kot prerojene. Dobro so sprejemale začetne udarce, blok je deloval, kot je treba, v napadu pa je bila na korektorskem mestu nezaustavljiva Olivera Kostić Brulec, v tem delu je dosegla osem točk.

Kostićeva je učinkovito tekmo tudi nadaljevala, samozavest je narasla tudi drugim, tako da so se morale Turkinje močno potruditi, da so prišle do vodstva z 2:1. Kamničanke so bile ves čas tekme povsem enakovredne, držale stik, pri izidu 22:24 tudi ubranile dve zaključni žogi, tretje jim ni uspelo.

Slovenke so bile povsem enakovredne tekmice tudi na začetku četrtega niza, priključek so držale do izida 15:17, nato pa so do konca osvojile le še dve točki.

Izid, 2. krog, Lige prvakinj:

Fenerbahce Istanbul - Calcit Volley 3:1 (25:16, 20:25, 26:24, 25:17)