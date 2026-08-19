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Odbojka

Kamniške odbojkarice bo še naprej vodila edina trenerka v ligi

Kamnik, 19. 08. 2026 10.49 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Calcit Volley

Teden dni pozneje, kot so sprva načrtovale, so priprave začele kamniške odbojkarice, ki so lansko sezono v pomlajeni zasedbi končale na drugem mestu. Ekipo, v kateri je v primerjavi z lansko sezono le nekaj sprememb, bosta še naprej vodili Špela Ožegovič in njena pomočnica Tjaša Gadža.

Špela Ožegovič
Špela Ožegovič
FOTO: Calcit Volley

Na prvem treningu, ki so ga opravile v fitnesu, iz lanske zasedbe ni bilo Atene Gojak, ki v klubu ostaja kot ena od trenerk v mlajših selekcijah, v Koper pa se je vrnila korektorica Nina Đukić. Ob Viti Kotnik, ki je bila že lani del prve ekipe, čeprav je del sezone igrala tudi za drugo, sta se treningom pridružili še nadarjeni Dita Reflak in Eva Albič.

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"Vse tri bodo z nami v pripravljalnem obdobju, s kakšno ekipo pa bomo začeli prvenstvo, bo znano po koncu priprav. Veseli me, da jedro ekipe ostaja in da ni prišlo do večjih sprememb. Med sabo se dobro poznamo, vemo, kaj je pred nami, od lani pa sem se naučila, da bomo priprave začeli nekoliko manj intenzivno, saj je do začetka prvenstva še osem, devet tednov. Zato bomo začeli nekoliko počasneje, nato pa bomo ritem treningov stopnjevali do prvih tekem," je v izjavi za OZS napovedala edina trenerka v prvoligaški konkurenci Špela Ožegovič. "Lani smo začeli zelo intenzivno in mogoče so se tudi zaradi tega pripetile kakšne manjše mikro poškodbe. Letos imamo v načrtu, da začnemo nekoliko počasneje in umirjeno, da se igralke spet navadijo na ta ritem. Vsem je bil vmes premor zelo dolg," je za krovno Zvezo dodala Ožegovič.

Naja Boisa
Naja Boisa
FOTO: Calcit Volley

V lanski sezoni so Kamničanke prvenstvo končale na drugem mestu, pred začetkom prvenstva pa jih predvidoma čaka še zgodovinski prvi superpokal. Uradna udeleženca še nista potrjena, skoraj zagotovo pa se bosta za prvo lovoriko v sezoni pomerila OTB banka Branik in Calcit Volley. Prvenstvo se bo začelo teden dni pozneje.

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"Prvih nekaj tednov bomo kombinirali treninge v dvorani s fitnesom, pozneje pa bomo začeli s pripravljalnimi tekmami, saj je to najboljši način, da razbijemo monotonijo. Koliko tekem bomo do začetka prvenstva igrali, je še težko reči, ker smo še v dogovorih, zagotovo pa jih bo dovolj, da se igralke ne bodo dolgočasile in da ne bodo preveč utrujene. Ker je za nami šele prvi fitnes, še ne morem reči, v kakšnem stanju pripravljenosti so. Verjamem pa, da so med skoraj trimesečnim premorom ohranjale telesno pripravljenost in da bodo v dvorani hitro prišle v svoj ritem ter našle svoje občutke," svojim varovankam zaupa Ožegovičeva.

Tudi v letošnji sezoni bodo odbojkarice Calcit Volleyja nastopale le v domačem prvenstvu in pokalu Slovenije.

Ženska ekipa Calcit Volleyja za sezono 2026/27:
Podajalki: Tina Topič, Hana Gašperlin
Sprejemalke: Anja Maček, Asja Šen, Ana Kolmanič, Naja Boisa, Živa Javornik, Eva Albič
Blokerke: Lara Rituper, Neja Čižman, Sara Sitar
Korektorica: Vita Kotnik
Prosti igralki: Zala Špoljarič, Dita Reflak
Trenerka: Špela Ožegovič; pomočnica trenerke: Tjaša Gadža

Razlagalnik

Korektorica je v odbojki ena ključnih napadalnih pozicij. Igralka na tem mestu običajno nima nalog pri sprejemanju začetnih udarcev, zato se lahko osredotoči predvsem na napad. Korektorica je pogosto igralka, ki prejme največ podaj od podajalke, saj je njena glavna naloga doseganje točk z napadi z različnih delov igrišča, tako iz prve kot iz druge linije. Zaradi tega mora biti izjemno fizično pripravljena, imeti mora odličen odriv in biti sposobna učinkovito zaključevati napade tudi ob težkih situacijah.

Libero je igralec, ki je specializiran za obrambo in sprejem začetnega udarca. Na igrišču ga hitro prepoznamo po dresu druge barve. Pravila določajo, da libero ne sme servirati, blokirati ali napadati žoge, če je ta nad nivojem roba mreže. Njegova glavna naloga je v obrambi polja, kjer mora s hitrimi reakcijami preprečiti, da bi žoga padla na tla, ter pri sprejemu servisa, kjer mora žogo natančno usmeriti do podajalke. Libero je tako nepogrešljiv člen ekipe, ki skrbi za stabilnost in organizacijo igre v obrambnih fazah.

Superpokal je prestižno odbojkarsko tekmovanje, ki praviloma odpira novo tekmovalno sezono. V njem se običajno pomerita zmagovalec državnega prvenstva in zmagovalec pokalnega tekmovanja iz pretekle sezone. Tekma za superpokal velja za prvo lovoriko v sezoni in služi kot pomemben pokazatelj pripravljenosti najboljših ekip pred začetkom dolgega ligaškega prvenstva. Zmaga v tem tekmovanju ekipi prinaša veliko samozavesti in potrditev dobrega dela v pripravljalnem obdobju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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