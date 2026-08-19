Kamniške odbojkarice bo še naprej vodila edina trenerka v ligi

Špela Ožegovič FOTO: Calcit Volley

Na prvem treningu, ki so ga opravile v fitnesu, iz lanske zasedbe ni bilo Atene Gojak, ki v klubu ostaja kot ena od trenerk v mlajših selekcijah, v Koper pa se je vrnila korektorica Nina Đukić. Ob Viti Kotnik, ki je bila že lani del prve ekipe, čeprav je del sezone igrala tudi za drugo, sta se treningom pridružili še nadarjeni Dita Reflak in Eva Albič.

"Vse tri bodo z nami v pripravljalnem obdobju, s kakšno ekipo pa bomo začeli prvenstvo, bo znano po koncu priprav. Veseli me, da jedro ekipe ostaja in da ni prišlo do večjih sprememb. Med sabo se dobro poznamo, vemo, kaj je pred nami, od lani pa sem se naučila, da bomo priprave začeli nekoliko manj intenzivno, saj je do začetka prvenstva še osem, devet tednov. Zato bomo začeli nekoliko počasneje, nato pa bomo ritem treningov stopnjevali do prvih tekem," je v izjavi za OZS napovedala edina trenerka v prvoligaški konkurenci Špela Ožegovič. "Lani smo začeli zelo intenzivno in mogoče so se tudi zaradi tega pripetile kakšne manjše mikro poškodbe. Letos imamo v načrtu, da začnemo nekoliko počasneje in umirjeno, da se igralke spet navadijo na ta ritem. Vsem je bil vmes premor zelo dolg," je za krovno Zvezo dodala Ožegovič.

Naja Boisa FOTO: Calcit Volley

V lanski sezoni so Kamničanke prvenstvo končale na drugem mestu, pred začetkom prvenstva pa jih predvidoma čaka še zgodovinski prvi superpokal. Uradna udeleženca še nista potrjena, skoraj zagotovo pa se bosta za prvo lovoriko v sezoni pomerila OTB banka Branik in Calcit Volley. Prvenstvo se bo začelo teden dni pozneje.

"Prvih nekaj tednov bomo kombinirali treninge v dvorani s fitnesom, pozneje pa bomo začeli s pripravljalnimi tekmami, saj je to najboljši način, da razbijemo monotonijo. Koliko tekem bomo do začetka prvenstva igrali, je še težko reči, ker smo še v dogovorih, zagotovo pa jih bo dovolj, da se igralke ne bodo dolgočasile in da ne bodo preveč utrujene. Ker je za nami šele prvi fitnes, še ne morem reči, v kakšnem stanju pripravljenosti so. Verjamem pa, da so med skoraj trimesečnim premorom ohranjale telesno pripravljenost in da bodo v dvorani hitro prišle v svoj ritem ter našle svoje občutke," svojim varovankam zaupa Ožegovičeva. Tudi v letošnji sezoni bodo odbojkarice Calcit Volleyja nastopale le v domačem prvenstvu in pokalu Slovenije. Ženska ekipa Calcit Volleyja za sezono 2026/27:

Podajalki: Tina Topič, Hana Gašperlin

Sprejemalke: Anja Maček, Asja Šen, Ana Kolmanič, Naja Boisa, Živa Javornik, Eva Albič

Blokerke: Lara Rituper, Neja Čižman, Sara Sitar

Korektorica: Vita Kotnik

Prosti igralki: Zala Špoljarič, Dita Reflak

Trenerka: Špela Ožegovič; pomočnica trenerke: Tjaša Gadža