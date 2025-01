Kamniške odbojkarice brez težav do petega pokalnega naslova

Nedeljski dan je v Rdeči dvorani v Velenju rezerviran za finale odbojkarskega Pokala Slovenije. Na parket so najprej stopile odbojkarice Calcit Volleyja in OTP banke Branik, pri čemer so bile uspešnejše Kamničanke, ki so dobile vse tri nize (21, 13, 16). Za kamniške odbojkarice je to 5. lovorika v tem tekmovanju. Ob 20. uri bo na vrsti moška tekma med ekipama ACH Volley in OK i-Vent Maribor.

Finale odbojkarskega Pokala Slovenije FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Rdeča dvorana v Velenju je finale odbojkarskega Pokala Slovenije gostila že leta 2023. Tudi tokrat je bilo prizorišče napolnjeno do zadnjega kotička, naslov pa so branile odbojkarice OTP banke Branik, ki so morale tokrat priznati premoč ekipi iz Kamnika.

Tekma se je po pričakovanjih začela zelo izenačeno, ekipi pa sta se na začetku prvega niza izmenjevali v vodstvu. Mariborčanke so si nekje na polovici pridelale dve točki prednosti (11:9) in kamniški strateg Bruno Najdič je takrat zahteval prvi odmor, ki se je obrestoval, saj so Kamničanke znova poravnale izid na 12. točki. Igralke Calcit Volleyja niso dovolile, da bi se nasprotnice preveč oddaljile in so tudi v nadaljevanju držale priključek. Asja Šen je nato z asom popeljala Calcitovke do vodstva 17:16, a so bile na drugi strani tudi Mariborčanke izjemne na začetnem udarcu (18:18). Trener Kamničank je znova zahteval odmor, njegove igralke pa so bile ob koncu niza močnejše in so naredile pomembno razliko (22:18). Kamničanke so tako prvi niz brez večjih težav pripeljale do konca, za 25. točko (25:21) je bila na mreži uspešna Mika Grbavica.

Zmaga v prvem nizu je kamniškim odbojkaricam vlila nove moči, saj so drugi niz začele izjemno. Povedle so kar s 6:1, najbolj zaslužna za rezultat pa je bila Maša Pucelj. Mariborski trener Žiga Kos je takoj ukrepal in zahteval odmor. Prednost so Kamničanke ohranjale tudi v nadaljevanju, Sara Najdič je z asom priigrala 13. točko (13:8). Mariborčanke so si v drugem nizu privoščile preveč napak in to so odbojkarice Calcita pridno izkoriščale in prednost le še povečevale (20:10). Drugi niz so tako dobile z rezultatom 25:13.

Tudi v tretjem nizu so Kamničanke nadaljevale z dobro predstavo in znova že na začetku naredile pomembno razliko (6:1). Na igrišču je blestela njihova korektorica, hrvaška reprezentantka Grbavica. Mariborčanke so sicer v nadaljevanju niza uspele ujeti priključek, a so bile Calcitovke še vedno v prednosti (14:9). Večjih presenečenj v nadaljevanju tretjega niza nismo več videli, Kamničanke pa so prednost znova povečale na deset točk (22:12). Rezultat je bil na koncu 25:16, Calcitovke pa so zasluženo slavile prvo odbojkarsko lovoriko v tej sezoni.

Na strani zmagovalk je bila z 18 točkami najučinkovitejša Grbavica, Pucelj jih je prispevala 13, ravno toliko jih je na drugi strani zbrala Iza Mlakar.