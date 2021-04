Kamniške odbojkarice z novo tesno zmago do petega naslova državnih prvakinj

V prvih dveh nizih so imele rezultat pod nadzorom mariborske odbojkarice. V prvem so imele še šest točk prednosti, branilke naslova so se nekajkrat približale na dve točki zaostanka, več pa jim ni uspelo. Še lažje so gostje prišle do vodstva z 2:0, vodile s 7:3, 10:5 in 18:10, niz je z asom končala Brina Bračko .

V dozdajšnjih dveh tekmah finala končnice so obakrat bolje začele kamniške odbojkarice, ki so v prvi tekmi povedle z 1:0 v nizih, v drugi pa celo z 2:0, obakrat pa se je potem odločalo v petem nizu. Tokrat je bila začetna pobuda na strani Mariborčank, ki so povedle z 2:0, a domače so vendarle našle formo, preprečile podaljšek serije ubranile lanski naslov. Popolnoma zasluženo, kajti v vsej sezoni so le enkrat izgubile.

V tretjem nizu pa so se domače vendarle prebudile. Po bloku Katje Mihevc so že vodile z 9:3, prednost pa brez težav zadržale do konca. Odlično so vstopile tudi v četrti niz, saj so po treh zaporednih točkah Anđelke Radišković pobegnile za pet točk (7:2). Pri izidu 17:8 se je že slutilo, da bo tudi tokrat odločal "tie break".Toda s tem se bankirke niso popolnoma sprijaznile, kajti po treh zaporednih točkah Danijele Džakovićso svoj zaostanek znižale na minus šest (11:17). Toda po polminutnem odmoru so z blokom Eve Pogačarin napaki gostij domače odbojkarice spet prišle do prednosti devetih točk (20:11), četrto zaključno žogo za izenačenje v nizih pa je izkoristila Olivera Kostić.

Z blokom Lucy Charuk so Kamničanke v odločilnem nizu povedle z 2:0, vodile so tudi še s 4:2, toda Gradišnik Klanjšek je izid na četrti točki izenačila. Do svoje prve prednosti v tie-breaku so Mariborčanke prišle z asom Lorene Lorber Fijok (5:6), toda po asu Polone Marušič so na menjavo strani z dvema točkama prednosti odšle odbojkarice Calcit Volleyja. Po novi točki Radiškovićeve je bilo 9:6 za domačo ekipo, ki je vodila tudi z 10:7. V napeti končnici so Mariborčanke z dvema zaporednima točkama Džakovićeve zaostanek znižale na točko (9:10), Gradišnik Klanjščkova je izid na enajsti točki izenačila, Lorber Fijokova pa z blokom v vodstvo popeljala bankirke (12:11). Vendar je sledil še en preobrat Kamničank, ki se je končal z asom Radiškovićeve in zmago Calcit Volleyja.

Državno prvenstvo za odbojkarice, finale, tretja tekma, izid:



Calcit Volley - Nova KBM Branik 3:2 (-21, -13, 16, 19, 12) /3:0/

/ / - skupni izid v finalni seriji