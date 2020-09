Kamniške odbojkarice že v drugem krogu kvalifikacij lige prvakinj

Kamničanke so še pravi čas izvedele, da tekme v Zagrebu ne bo, tako da so zvečer v svoji športni dvorani opravile trening. "Bili smo že skoraj na avtobusu, ko smo izvedeli, da je tekma odpovedana, dokončno potrdilo pa smo dobili popoldne. Hkrati smo čakali tudi na svoje teste, ki so bili na srečo negativni. Žal mi je, da se pomembni dvoboji odločajo na takšen način, ampak na žalost je pač tako, kot je," je po večernem treningu dejalAljoša Jemec, trener odbojkaric Calcit Volleyja. "Že na začetku sezone smo vedeli, da se bo to lahko dogajalo. Na žalost je bila danes Mladost, jutri bomo lahko mi. Vsem skupaj je težko in ni prav, da se stvari na takšen način odločajo. Mi smo si želeli to tekmo igrati, dolgo smo se nanjo pripravljali in tudi s tega vidika ni dobra situacija. Ne ostane nam drugega, kot da se vrnemo nazaj v dvorano in skušamo narediti korak naprej v svoji igri. To je domača naloga, ki jo zdaj imamo," je dodal Jemec. Za Poljakinje je v prejšnji sezoni igrala kapetanka slovenske reprezentance in nekdanja igralka Calcit Volleyja, Eva Mori, ki kariero nadaljuje v Turčiji. "O Poljakinjah sploh še nismo razmišljali, zanje bo še čas. Dejstvo je, da gre za močno ekipo, nekaj informacij o njej že imamo, druge bomo še pridobili," se s Poljakinjami še ne želi obremenjevati Jemec.

Prva tekma med Poljakinjami in Kamničankami bo na sporedu med 6. in 8. oktobrom v Lodžu, povratna pa bo teden dni pozneje v Kamniku. Boljša ekipa iz obeh tekem se bo uvrstila v ligo prvakinj.