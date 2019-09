KANAL A in VOYO: Rusi brez težav dobili uvodni niz, imajo Finci pripravljen odgovor?

Finski odbojkarji na današnjem obračunu 4. kroga v skupini C EuroVolleyja v Stožicah proti zelo močni ruski zasedbi isčejo najverjetneje zadnjo možnost za uvrstitev v izločilne boje. Po neumno zapravljeni zmagi dan poprej proti Belorusiji so se varovanci selektorja Joela Banksa znašli pred 'misijo nemogoče'. Prenos tekme v živo na Kanalu A in VOYO.

18:22 Izenačenje na 22 in finska minuta odmora Rusi kažejo zobe. Kvalitetna zasedba Tuomasa Sammelvuoja je prišla do izenačenja na 22:22. 18:20 Tesna končnica 2. niza Po nekajkratnem finskem vodstvu s tremi točkami razlike so se Rusi približali na le točko zaostanka (21:20). 18:14 Poškodba Kurkaeva Pri enemu od doskokov si je gleženj poškodoval sredni bloker ruske reprezentance Iliyas Kurkaev, ki je že na poti v bolnišnico. 18:12 Finci ne popuščajo Finski odbojkarji so z boljšim začetnim udarcem sredi drugega niza uspeli nekoliko oddaljiti od mreže visoke ruske blokerje za vodstvo s +3 (16:13). 18:11 Odličen zaključek Kaislasala za +2 Finske Samuli Kaislasalo je z lepim zaključkom nagradil požrtvovalnost soigralca Laurija Kerminena, ki je rešil zelo težko žogo za vodstvo Fincev z dvema točkama (14:12).