KANAL A in VOYO: Bodo Srbi zdržali pritisk polnega Bercyja?

Če so se francoski odbojkarji do polfinalnega dvoboja s srbsko izbrano vrsto prebili brez večjih težav, pa to ne velja za izbrance nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača, ki so na resnejše težave naleteli že v skupinskem delu tekmovanja.



A glavna odlika velikih moštev, kar Srbija nedvomno je, da so v najboljši formi takrat, ko je to najbolj potrebno. Še posebej je šlo na tesno v četrtfinalu proti Ukrajincem, ki so reprezentanca prihodnosti, a so Uroš Kovačević, Aleksandar Atanasijević in druščina v zadnjem, odločilnem nizu pokazali iz kakšnega testa so. "V polfinalu nas čaka najtežji mogoč nasprotnik. Francija bo na krilih polnega Bercyja v vlogi favoritinje, toda na nas je, da se psihološko dobro pripravimo na vse pasti, ki nas čakajo tako na kot ob igrišču. pripravljeni bomo na neizprosen boj, saj je vložek zelo velik," pred nocojšnjim obračunom v francoski prestolnici pravi srbski selektor Kovač.