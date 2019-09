Francozi želijo izločiti Italijo z 'receptom' iz Montpelliera

Francoska in italijanska odbojkarska izbrana vrsta sta se v medsebojnem obračunu pomerili že v skupinskem delu v Montpellieru, kjer so gostitelji brez večjih težav z izidom 3:1 vzeli mero našim zahodnim sosedom.



V četrtfinalnem obračunu, ki ga bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO, bodo Ivan Zaytsev in druščina storili vse, da 'Galskim petelinom' vrnejo z enako mero. Obe zasedbi sta namreč brez večjih težav preskočili prvo oviro izločilnih bojev v osmini finala; Francozi so odpihnili Fince brez izgubljenega niza (3:0), podobno pa so se Italijani 'znesli' nad Turki, prav tako s 3:0 v nizih. Zanimivo, omenjeni izbrani vrsti, ki sta 'položili orožje' pred favoriziranima tekmicama, sta bili del 'slovenske' predtekmovalne skupine v Stožicah.