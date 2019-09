Kapetan Urnaut: Če nisi natančen, je proti bloku, kot je ruski, izredno težko

Slovenija in Rusija sta se v četrtfinalu EP srečali tudi pred dvema letoma na Poljskem, Rusi so se v polfinale uvrstili z rezultatom 3:0 v nizih.

Slovenci na zadnjo tekmo z Rusi nimajo najlepših spominov. Ruska reprezentanca je namreč v Stožicah slavila brez izgubljenega niza, vse tri nize je dobila s 25:21. Visoki tekmeci so slovenske napade odbijali z visokimi blokerji in nizali točke z odlično izvedenimi servisi. Prav začetni udarec je bil ena šibkih točk slovenske izbrane vrste.

Junak zadnje zmage nad Bolgari Klemen Čebulj se dobro spominja izločilnih bojev na EP 2017 in upa, da se bo tokrat tekma odvila v korist Slovencev."Rusijo vsi že nestrpno pričakujemo. Ponovila se je zgodba iz evropskega prvenstva izpred dveh let, ko smo se prav tako srečali v četrtini finala. Upam, da bo tokrat drugače in da v polfinale napredujemo mi," je dejal Čebulj.

Slovenci bodo v primerjavi s prvo tekmo morali poskrbeti za kar nekaj sprememb v igri. Ruski servis je bil občutno pretrd oreh za Slovence, veliko napak je bilo storjenih tudi na sprejemu. Kapetan Tine Urnaut verjame, da se rešitev za rusko uganko skriva v disciplinirani igri in natančnosti. "Moramo biti bolj natančni in izkoriščati vse lahke položaje za napad, ki jih na prvi tekmi nismo. To, kar Rusi delajo fantastično. Žoge iz težkih položajev tudi z osmih, desetih metrov dajejo blizu mreže. Če nisi natančen, je proti bloku, kot je ruski, izredno težko. Pri tem ne mislim, da morajo biti bolj natančni samo podajalci, ampak to velja za prav vse igralce,"je v pogovoru za STA izpostavil kapetan.