KANAL A in VOYO: Pozabiti na poraz z Makedonci in vzeti mero mogočni Rusiji

Obračun zadnjega, petega kroga v skupini C evropskega odbojkarskega prvenstva v Ljubljani med Slovenijo in Rusijo

O kakovosti naslednje tekmice slovenske odbojkarske izbrane vrste ni potrebno izgubljati odvečnih besed. Že samo dejstvo, da se bo zasedba Alberta Giulianija za končno prvo mesto v skupini C letošnjega evropskega prvenstva pomerila z branilko naslova izpred dveh let Rusijo, dovolj zgovorno priča o zahtevnosti naloge, ki jo čaka v razprodanih Stožicah. "Verjamem, da ne moremo ponoviti tako slabe igre, kot smo jo prikazali na tekmi z Makedonijo. Potrebna bo precej večja osredotočenost na malenkosti, ki bi znale odločati o zmagovalcu, a obenem ne gre prezreti dejstva, da znamo igrati tako pomembne tekme. Torej, izkušnje imamo, željo, da se oddolžimo našim zvestim navijačem za sramoten poraz proti Makedoncem, pa prav tako,"nekaj ur pred zanimivo tekmo za vrh v 'slovenski' skupini razmišlja srednji bloker Jan Kozamernik , ki ob zadnjem slovenskem porazu ni igral zaradi poškodbe.