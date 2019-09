Kanal A in VOYO: Rusi proti Grkom v vlogi velikega favorita

Prvi se bosta v osmini finala odbojkarskega EP pomerili Rusija in Grčija. Ta je v izločilne boje prišla skozi šivankino uho, saj je bila glede na količnik dobljenih in izgubljenih točk za vsega eno točko uspešnejša od Portugalske, ki je tako izpadla iz nadaljnjega tekmovanja. Kapetan Grčije Georgios Petreas se zaveda moči nasprotnika, a poudarja, da se njegova ekipa vseeno ne bo predala vnaprej: "Z uvrstitvijo med najboljših 16 reprezentanc smo izpolnili prvi cilj. Zdaj nas čaka izjemno zahtevna tekma. Rusijo, ki je v Ljubljano prišla z vsemi zvezdniki, zelo spoštujemo, vendar se bomo potrudili, da ji čim bolj zagrenimo življenje."

Ruski selektorTuomas Sammelvuo na tekmi s Slovenijo še ni bil povsem zadovoljen s predstavo svojih varovancev: "Izboljšati moramo svoj napad, tudi igro za menjavo in naš začetni udarec, ampak to je odvisno tudi od vsakega posameznega dne. Vsi igralci so do zdaj dobili priložnost za igro, kar je zelo pomembno. Težko govorim o preteklosti ali prihodnosti, osredotočam se na ta trenutek. Želimo si še izboljšati svojo igro, seveda pa je vsak nasprotnik drugačen in se je treba pripraviti na vsakega izmed njih."