Kanal A in VOYO: Naj se sliši do Varšave ‒ Slovenci nocoj po finale

"Pričakujem, da bomo prikazali dobro odbojko na igrišču. Vemo, da so Poljaki to tekmo favoriti in bomo videli, kaj se bo zgodilo na igrišču,"je ob zadnjem druženju z mediji pred polfinalom dejal selektor slovenske izbrane vrste Alberto Giuliani .

Slovenija in Poljska sta se na evropskih prvenstvih pomerili štirikrat in po tem, ko so Poljaki dobili prvi obračun v skupinskem delu EP 2015, so se jim slovenski odbojkarji, ki jih je na tistem zgodovinskem EuroVolleyju vodil Andrea Giani , belo-rdečim oddolžili z zmago s 3 : 2 v četrtfinalu, ko je bilo v odločilnem petem nizu 16 : 14 za naše. Uspešnejši od Poljakov so bili odbojkarji tudi v playoffu EP 2017, ko so jih na poti v četrtfinale šokirali pred domačimi navijači s 3 : 0.

Slovenski odbojkarji želijo ponoviti izjemna večera proti Bolgariji in (predvsem) Rusiji, od katere so bili prepričljivo boljši v četrtfinalu.

Poljski selektor: Mogoče je Slovenija celo najboljša ekipa na prvenstvu

Imajo pa Poljaki pred četrtkovim spopadom v dvorani Stožice boljšo popotnico, saj so v skupini olimpijskih kvalifikacij s Slovenijo, Francijo in Tunizijo osvojili prvo mesto, potem ko so ekipo Alberta Giulianija v domačem Gdansku premagali s 3 : 1. Najbolj so se izkazali Klemen Čebulj (20 točk), Tonček Štern (14) in Alen Pajenk (13), pri Poljakih pa Mateusz Bieniek (12), a so Slovenci nasprotnikom z napakami podarili kar 33 točk. Česa takšnega si v četrtek v razprodani dvorani Stožice proti dvakratnim zaporednim svetovnim prvakom ne bodo smeli privoščiti.

"Čaka nas velik test. Slovenija je ekipa zelo dobrih igralcev, ki igrajo skupaj že zelo dolgo, kar je velika prednost," meni Belgijec na poljski klopi Vital Heynen. "Mogoče so celo najboljša ekipa na celem prvenstvu. V približno enaki postavi igrajo zadnjih pet let. Izjemna podpora s tribun bo še dodatna prednost za njih. Premagali so Bolgarijo in Rusijo, zato si zaslužijo biti v polfinalu. So ena izmed najboljših štirih ekip, lahko le upam, da ne ena izmed najboljših dveh, kar bi si sicer vsekakor zaslužili. Mi se bomo vsekakor potrudili, da jim to preprečimo."

Izenačijo lahko rekord Vzhodne Nemčije

Tudi zato, ker imajo evropski prvaki iz leta 2009 z EuroVolleyjem kar nekaj neporavnanih računov in so v Ljubljano kljub težavam z letalskimi povezavami prišli motivirani, da po tretjem (2011), devetem (2013), petem (2015) in desetem mestu (2017) stopijo na najvišjo stopničko. Na letošnjem EP so oddali vsega en niz, in sicer že na prvi tekmi, ko so po izenačenju na 1 : 1 nato Estonijo odpravili s 3 : 1. S 3 : 0 so nato slavili proti Nizozemski, Češki, Črni gori, Ukrajini, Španiji in Nemčiji.

Samo Sovjetska zveza (16 tekem/1950–1955) in Vzhodna Nemčija (7/1963) sta na prvenstvih stare celine nanizali več zmag brez izgubljenega niza. Skupno so Poljaki nepremagani na zadnjih enajstih tekmah, če poleg evropskih prvenstev štejemo še olimpijske kvalifikacije in ligo narodov, kjer jih je kot zadnja julija letos z 1 : 3 premagala Rusija, za katero je bila v letošnjem četrtfinalu EP usodna slovenska izbrana vrsta. Naturalizirani Kubanec Wilfredo Leon Venero je s 76 točkami prvi igralec Poljske na tem turnirju, z 18 točkami je blestel tudi v četrtfinalu proti Nemcem v nizozemskem Apeldoornu.

Kovačič: Pokazati, da smo mi glavni v tej dvorani

Slovenski prosti igralec Jani Kovačič se zaveda kakovosti v poljski izbrani vrsti, a je prepričan, da lahko po aktualnih evropskih Slovenija ustavi tudi svetovne prvake. Tako meni tudi Klemen Čebulj, ki je zatrdil, da je s soigralci že "arhiviral" psihično in telesno naporna obračuna z Bolgari in Rusi v izločilnih bojih.

"Kar smo do zdaj naredili, moramo pozabiti, čeprav je to že lep uspeh. Mislim, da imamo potrebno samozavest, da jih lahko premagamo, so zelo močna ekipa, lani so postali svetovni prvaki,"je dejal Kovačič. "Sicer brez Leona, a s Kurekom (sprejemalcem Bartoszem, op. a.), tako da bomo morali igrati od prve točke naprej in pokazati, da smo mi glavni v tej dvorani v Stožicah in da z bučno podporo, ki so jo navijači kazali in ki jo bodo jutri kazali, lahko zmagamo,"je še povedal.

Čebulj je dodal: "Mislim, da morata biti tekmi zdaj pozabljeni, čaka nas Poljska, čaka nas polfinale, čaka nas tekma, ki nas bo uvrstila v finalne boje in v finale. Na nek način smo fantje pripravljeni na to tekmo. Fizično smo spočiti, psihično dovolj pozitivni in dovolj samozavestni, da lahko igramo proti Poljski, tudi če se je na nek način okrepila ali pa ne s Kubancem Leonom."