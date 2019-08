Kanal A in VOYO: Slovenke proti Portugalkam lovijo zgodovinsko prvo zmago

Po dveh (pričakovanih) porazih proti gostiteljicam Poljakinjam in favorizirani Belgiji, so slovenske odbojkarice odločene, da v tretjem krogu EP le pridejo do prve zmage na turnirju. To bi bila sploh prva zmaga v zgodovini slovenske ženske odbojke. Portugalke so tekmice po meri, ekipa s katero Slovenija lahko (najmanj) enakovredno igra. Prenos tekme iz Lodža od 17.50 na Kanalu A in VOYO.

EP v odbojki (ž): Slovenija - Portugalska

Alessandro Chiappini s svojimi vfarovankami lovi zgodovinsko prvo zmago na EP. FOTO: CEV Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je s pričakovanima porazoma proti favoriziranima ekipama Poljski in Belgiji odprla evropsko prvenstvo. V Lodžu je proti gostiteljici Poljski, precej višji ekipi, pokazala dva povsem različna obraza, z Belgijo je bila igra varovank italijanskega selektorja Alessandra Chiappinija veliko bolj všečna in prepričljiva. Že pred začetkom prvenstva je bilo iz tabora Slovenk moč slišati, da sta ravno reprezentanci Portugalske in Ukrajine tisti, preko katerih se bo iskalo napredovanje v drug del. "Imamo dve tekmi za sabo. Mislim, da smo ujele ritem in nam bo v nadaljevanju prvenstva precej lažje. Če smo bile na začetku tekme proti Poljski še zelo živčne in nas je (s)trla trema pa je v nadaljevanju naša igra že bila prepoznavna. Verjamem, da lahko proti Portugalski odigramo odlično tekmo, saj le tako lahko računamo na pozitiven rezultat," je pred tretjim dvobojem evropskega prvenstva na Poljskem povedala Sara Planinšec.



Tina Grudina FOTO: Aljoša Kravanja Slovenke so na evropskih prvenstvih prvič nastopile pred štirimi leti, a so v težki skupini z Nizozemsko, Italijo in Poljsko uspele osvojiti le en niz. Cilj izbrane vrste je na Poljskem jasen, želijo vsaj dve zmagi in uvrstitev v izločilne boje. "Mislim, da nam to lahko uspe. Prepričana sem, da bomo proti Portugalkam odigrale dobro tekmo. Odlično smo jih "posneli", poznamo njihove značilnosti, verjamem pa, da tudi oni nas. Zavedamo se, da nam morebitna zmaga proti Portugalski odpira vrata drugega dela prvenstva," je pred tretjim izzivom na prvenstvu v Lodžu dejala reprezentančna srednja blokerka Tina Grudina. "Spomin na junijsko tekmo, ko smo slavile s 3:1, je še živ. Seveda pa se bodo nasprotnice želele maščevati za poraz v evropski ligi," je še povedala Grudina.



