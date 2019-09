Kanal A in VOYO: Slovenski navijači že zavzeli Pariz in ogreli glasilke

"Odigrali so fantastičen turnir in so zasluženo v finalu,"je v Parizu o nekdanjih varovancih povedal Kovač. "Menim, da bosta za zlato odličje igrali najboljši reprezentanci v Evropi. Ponosen sem, da sem treniral tudi slovensko. Spoznal sem jih kot odbojkarje, predvsem pa kot ljudi. To so izjemni fantje, predani športu in finale je za njih, kot tudi za nas, velika nagrada. Finale je finale. Odločala bo tudi dnevna forma. Seveda želim in pričakujem našo zmago, a zagotovo imajo tudi Slovenci svoje načrte. Obeta se nov spektakel."

Nova slovenska odbojkarska pravljica lahko štiri leta po porazu v prvem finalu evropskega prvenstva dobi sanjski zaključek. Slovenski odbojkarji so z izjemnimi predstavami na letošnjem turnirju dobili priložnost stopiti še stopničko višje kot v Sofiji in pod taktirko naslednika Andree Gianija , njegovega italijanskega rojaka Alberta Giulianija , si lahko tokrat okoli vratu nadenejo kolajno najžlahtnejšega leska. A naloga v pariški dvorani AccorHotels Arena bo težka, saj bodo Slovencem nasproti stali dvakratni evropski prvaki Srbi, ki jih za nameček vodi Giulianijev predhodnik na slovenski klopi Slobodan Kovač .

Urnaut: Skrivnosti ni

Tako srbska kot slovenska reprezentanca sta pripravili precejšnji presenečenji v polfinalu, čeprav so se Slovenci v domačih Stožicah izkazali že s četrtfinalnim skalpom branilke naslova Rusije. Giulianijevi fantje so nato v kozji rog ugnali še dvakratne svetovne prvake Poljake (3:1), medtem ko so Srbi po selitvi v Pariz pred domačimi gledalci v petkovem polfinalu šokirali Francoze v petih nizih (3:2). Na evropskih prvenstvih se je Slovenija z "orli" do sedaj pomerila dvakrat, obakrat v skupinskem delu (2011 in 2013), prvo tekmo so dobili Srbi (1:3), Slovenci pa drugo z istim izidom. Srbi so bili od naših odbojkarjev boljši še v olimpijskih kvalifikacijah leta 2012 (1:3) in na obeh prijateljskih tekmah tik pred začetkom letošnjega prvenstva. V Ljubljani je bilo najprej 2:3, nato pa za zaprtimi vrati še 0:3.

Kapetan Tine Urnaut (105) je edini slovenski reprezentant, ki je na letošnjem EuroVolleyju presegel mejo stotih točk, z 18 točkami pa je bil tudi najboljši posameznik četrtkove zmage nad Poljaki.

"Komaj čakamo, da se začne, komaj čakamo, da bo ura pet in trideset, da lahko začnemo igrati," je bil v pogovoru za Kanal A poln pričakovanj kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut. "Razmišljamo o nas samih, tisto, kar se bo dogajalo na naši strani igrišča, je najbolj pomembno. Skrivnosti ni: tisti, ki bo imel jutri boljšo kvaliteto igre in bo bolje igral, bo na koncu zmagal,"je dodal.

Razmišljajo samo o zlatu

Za slovenske odbojkarje bo to prva in zadnja tekma, ki je ne bodo igrali na domačem terenu v Stožicah, zanesljivo pa najpomembnejša. O tem, kako potekajo zadnje ure pred finalom, je po sobotnem treningu misli strnil Klemen Čebulj, ki je blestel na praktično vseh obračunih letošnjega turnirja.

"Odštevanje bo nestrpno, ampak mislim, da je to tista prava nestrpnost, ki jo s polno mero osredotočenosti vsi pričakujemo,"je STAcitirala Čebulja. Finalni tekmec bo Srbija, morda malo presenetljivo, a po razpletu v petkovem polfinalu povsem zasluženo. V igri nihanj so na koncu Srbi domačine v petem nizu povsem nadigrali in poskrbeli, da je bilo razpoloženje v sicer precej temačni dvorani še bolj turobno.

"Lotiti se jih moramo zbrano, pritiskati na servisu in igrati naš sistem. Tako kot smo igrali z Bolgarijo, Rusijo, Poljsko ... Če bomo igrali tako, bomo imeli okrog vratu zlato medaljo," o taktiki pred Srbijo pravi Čebulj.

V Parizu zanesljivo vsaj 2000 navijačev, verjetno pa še dvakrat več

Nedeljska finalna tekma evropskega odbojkarskega prvenstva v Parizu je poskrbela za navijaško mrzlico v Sloveniji. Na tekmi v francoski prestolnici bodo imeli Slovenci močno podporo, zanesljivo bo v njej vsaj 2000 navijačev, ki potujejo z uradnimi aranžmaji, verjetno pa jih bo vsaj toliko prišlo tudi v lastni režiji. Natančnih podatkov o tem, koliko bo slovenskih privržencev v Parizu, ni. Po podatkih prirediteljev slovenskega dela EP je vsaj 2000 takšnih, ki so prek agencij kupili aranžmaje in vstopnice in ki torej zanesljivo bodo ali pa so že v Parizu.

Glavnina sicer prihaja v soboto oziroma v zgodnjih nedeljskih urah, tudi s čarterskimi poleti, precej Slovencev pa je bilo tudi že v petek in soboto na letih z bližnjih letališč (Benetke, Zagreb ...). Izkušnje z zadnjih velikih tekmovanj kažejo, da uspehi slovenskih športnikov hitro spodbudijo tudi navijače, da se množično odločajo za pot. Nenazadnje je Pariz bližje kot turški Istanbul, kjer je bilo pred dvema letoma na finalu košarkarskega EP okoli 7.000 Slovencev.