Kanal A in VOYO: Dvoboj razočaranih za evropski bron

Pred velikim finalom, ki ga boste lahko v nedeljo od 17. ure naprej spremljali na Kanalu A in VOYO, bodo na evropskem prvenstvu v odbojki podelili prvi komplet kolajn. Za bron se bosta v Parizu udarila domača reprezentanca Francije in dvakratni svetovni prvaki Poljaki, ki so jih v polfinalu ustavili naši odbojkarji. Prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 17.50.

Srbski blok ustavlja francoski napad na petkovi polfinalni tekmi v Parizu. FOTO: CEV "V Parizu si želimo osvojiti bronasto medaljo," je po bolečem porazu s Slovenijo (1:3) v Ljubljani napovedal poljski reprezentant Michal Kubiak. Poljaki so si morali za nameček čarterski let proti Parizu deliti ravno z našimi odbojkarji, ki si bodo lahko v francoski prestolnici v soboto pozno popoldne v miru ogledali spopad belo-rdečih z domačini Francozi. Tudi "galski petelini" bodo želeli letošnji EuroVolley skleniti vsaj z bronastim odličjem, potem ko so po vsega enem izgubljenem nizu v petek položili orožje pred Srbijo (2:3). Dvorana AccorHotels Arena najverjetneje ne bo pokala po šivih, povsem drugače pa bo v nedeljo, ko bo na sporedu veliki finale med Slovenijo in Srbijo. Evropsko prvenstvo v odbojki, AccorHotels Arena (Pariz),tekma za tretje mesto (prenos ob 17.50 na Kanalu AinVOYO): Ob 18.00:

Poljska ‒ Francija