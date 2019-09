Kanal A in VOYO: Turki in Rusi v Stožicah za uvod v Eurovolley 2019

Letošnje evropsko prvenstvo poteka v štirih državah, Franciji, Belgiji, Sloveniji in na Nizozemskem in v štirih predtekmovalnih skupinah. Na EP je 24 moštev, v skupini A so Francija, Bolgarija, Grčija, Portugalska, Italija in Romunija, v skupini B Belgija, Srbija, Nemčija, Slovaška, Španija in Avstrija, v skupini D Nizozemska, Češka, Ukrajina, Črna gora, Estonija in Poljska. V skupini C poleg reprezentance Slovenije nastopajo še izbrane vrste Belorusije, Finske, Severne Makedonije, Turčije in Rusije. Prvo tekmo bodo odigrali Rusi in Turki, Slovence zvečer ob 20.30 čaka tekma z Belorusijo (prenos obeh tekem na Kanalu A in VOYO).

V vlogi favorita za zmago v slovenski skupini je ruska reprezentanca, ki je na lestvici mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) na visokem 5. mestu. Na prvem je Brazilija, od evropskih reprezentanc pa so pred Rusi še Italijani na tretjem in Poljaki na četrtem mestu. Slovenija je na 17. mestu, ruski tekmec Turčija pa na 33. mestu. Najboljši turški izid na evropskih prvenstvih je 11. mesto, nazadnje leta 2017 (pred tem še leta 1963 in 2011).